Пассажир автобуса в Екатеринбурге забрал у ребенка телефон и разбил его

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
По словам очевидицы, мальчику на вид лет 11-12. Он находился на заднем сидении и смотрел в телефоне видео со включенным звуком. В какой-то момент один из пассажиров вырвал телефон у школьника, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
После этого мужчина вышел из автобуса, затем вернулся и разбил гаджет о ступеньки. Потом он отправился по своим делам. Екатеринбурженка, ехавшая в этом же транспорте, отметила, что ребенка чуть не оставили на проезжей части. Она связалась с его мамой и рассказала о случившемся.
Напомним, 22 июля 2024 года в Екатеринбурге кондуктор автобуса напала на двух детей. Проводится проверка.