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Пассажир автобуса в Екатеринбурге забрал у ребенка телефон и разбил его

Пассажир автобуса в Екатеринбурге забрал у ребенка телефон и разбил его

6 августа 2024, 10:09
Фото: 1MI
В Екатеринбурге мужчина в автобусе №77 забрал телефон у мальчика, который смотрел видео со звуком, а затем разбил гаджет. Инцидент произошел на остановке «Бульвар Малахова» 6 августа 2024 года.

По словам очевидицы, мальчику на вид лет 11-12. Он находился на заднем сидении и смотрел в телефоне видео со включенным звуком. В какой-то момент один из пассажиров вырвал телефон у школьника, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

После этого мужчина вышел из автобуса, затем вернулся и разбил гаджет о ступеньки. Потом он отправился по своим делам. Екатеринбурженка, ехавшая в этом же транспорте, отметила, что ребенка чуть не оставили на проезжей части. Она связалась с его мамой и рассказала о случившемся.

Напомним, 22 июля 2024 года в Екатеринбурге кондуктор автобуса напала на двух детей. Проводится проверка.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Дети#Автобус#Мужчина#Пассажиры#ЧП#Очевидцы#Телефон#18+#Екатеринбург#Инцидент
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