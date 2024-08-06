Пассажир автобуса в Екатеринбурге забрал у ребенка телефон и разбил его

После этого мужчина вышел из автобуса, затем вернулся и разбил гаджет о ступеньки. Потом он отправился по своим делам. Екатеринбурженка, ехавшая в этом же транспорте, отметила, что ребенка чуть не оставили на проезжей части. Она связалась с его мамой и рассказала о случившемся.