Патриарх Кирилл выразил соболезнования пострадавшим от взрыва дома в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Митрополит Евгений сообщил в своем в telegram-канале, что Патриарх Кирилл выразил искренние соболезнования людям, близкие и друзья которых погибли под обломками дома в Нижнем Тагиле.
В своем письме священнослужитель поблагодарил спасателей и врачей, которые мужественно помогали людям. А также призвал православных волонтеров и священников оказывать всестороннюю помощь нуждающимся.
Напомним, что трагедия в Нижнем Тагиле произошла 1 августа. Из-за взрыва дома погибло 10 человек и 20 пострадало.