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Патриарх Кирилл выразил соболезнования пострадавшим от взрыва дома в Нижнем Тагиле

Патриарх Кирилл выразил соболезнования пострадавшим от взрыва дома в Нижнем Тагиле

6 августа 2024, 14:20
Фото: 1MI
Патриарх Кирилл выразил соболезнования пострадавшим от взрыва дома в Нижнем Тагиле и призвал священнослужителей помогать потерпевшим.

Митрополит Евгений сообщил в своем в telegram-канале, что Патриарх Кирилл выразил искренние соболезнования людям, близкие и друзья которых погибли под обломками дома в Нижнем Тагиле.

В своем письме священнослужитель поблагодарил спасателей и врачей, которые мужественно помогали людям. А также призвал православных волонтеров и священников оказывать всестороннюю помощь нуждающимся.

Напомним, что трагедия в Нижнем Тагиле произошла 1 августа. Из-за взрыва дома погибло 10 человек и 20 пострадало.

На место обрушения дома приехал священник
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