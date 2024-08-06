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Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Петрушка будет колоситься на грядках до глубокой осени: какой уход ей нужен в августе

Петрушка будет колоситься на грядках до глубокой осени: какой уход ей нужен в августе

6 августа 2024, 10:35
Фото: tagilcity.ru
Петрушка является важным источником витаминов и микроэлементов. И, конечно же, зелень с собственной дачи гораздо полезнее покупной. Петрушка неприхотлива и выращивать ее можно до поздней осени. Вот в каких подкормках и процедурах растение нуждается в августе.

Петрушка укрепляет иммунитет, обладает противовоспалительными свойствами и, самое главное, является мощным антиоксидантом. Чтобы свежая зелень до глубокой осени оставалась на вашем столе, ей нужен правильный уход, пишет портал «Белновости».

Полив

Как и любая зелень, петрушка плохо переносит периоды длительной засухи, начинает вянуть и желтеть. Вот почему в августе продолжаем регулярно увлажнять почву. Частоту полива нужно регулировать в зависимости от погодных условий. Август часто бывает дождливым, и тогда грядку с зеленью поливать нет необходимости. Но если дождей нет, то о водных процедурах забывать нельзя. Поливать растение лучше в утренние или вечерние часы, избегая дневного зноя.

Прополка и рыхление

Важно постоянно бороться с сорной травой, которая «забивает» грядку и лишает растение полезных веществ. Также нужно регулярно рыхлить почву, особенно после интенсивных дождей, когда на земле образуется плотная корка. Рыхление обеспечивает приток воздуха к корням.

Подкормка

Удобрять грядки с петрушкой нужно раз в две недели комплексными минеральными удобрениями. Очень полезны подкормки аммиачной селитрой или мочевиной, которые стимулируют бурный рост зеленой массы. Если вы выращиваете корневые сорта петрушки, то нужно использовать калийную соль и суперфосфат.

Контролировать цветение петрушки

Необходимо вовремя обрезать цветоносы, чтобы не замедлять рост зеленой массы. Если вовремя не сделать этого, то ухудшатся вкусовые качества петрушки: она будет горькой и жесткой. Цветоносы, кстати, тоже идут в пищу: их добавляют в бульону для изысканного аромата.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Дача#Уход#Растения#Зелень#Дом и сад#КЦ
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