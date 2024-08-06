Петрушка будет колоситься на грядках до глубокой осени: какой уход ей нужен в августе

Как и любая зелень, петрушка плохо переносит периоды длительной засухи, начинает вянуть и желтеть. Вот почему в августе продолжаем регулярно увлажнять почву. Частоту полива нужно регулировать в зависимости от погодных условий. Август часто бывает дождливым, и тогда грядку с зеленью поливать нет необходимости. Но если дождей нет, то о водных процедурах забывать нельзя. Поливать растение лучше в утренние или вечерние часы, избегая дневного зноя.