Петрушка будет колоситься на грядках до глубокой осени: какой уход ей нужен в августе

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Петрушка укрепляет иммунитет, обладает противовоспалительными свойствами и, самое главное, является мощным антиоксидантом. Чтобы свежая зелень до глубокой осени оставалась на вашем столе, ей нужен правильный уход, пишет портал «Белновости».
Как и любая зелень, петрушка плохо переносит периоды длительной засухи, начинает вянуть и желтеть. Вот почему в августе продолжаем регулярно увлажнять почву. Частоту полива нужно регулировать в зависимости от погодных условий. Август часто бывает дождливым, и тогда грядку с зеленью поливать нет необходимости. Но если дождей нет, то о водных процедурах забывать нельзя. Поливать растение лучше в утренние или вечерние часы, избегая дневного зноя.
Важно постоянно бороться с сорной травой, которая «забивает» грядку и лишает растение полезных веществ. Также нужно регулярно рыхлить почву, особенно после интенсивных дождей, когда на земле образуется плотная корка. Рыхление обеспечивает приток воздуха к корням.
Удобрять грядки с петрушкой нужно раз в две недели комплексными минеральными удобрениями. Очень полезны подкормки аммиачной селитрой или мочевиной, которые стимулируют бурный рост зеленой массы. Если вы выращиваете корневые сорта петрушки, то нужно использовать калийную соль и суперфосфат.
Необходимо вовремя обрезать цветоносы, чтобы не замедлять рост зеленой массы. Если вовремя не сделать этого, то ухудшатся вкусовые качества петрушки: она будет горькой и жесткой. Цветоносы, кстати, тоже идут в пищу: их добавляют в бульону для изысканного аромата.
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