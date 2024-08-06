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Подросток в Екатеринбурге выпал из окна в пансионате

Подросток в Екатеринбурге пострадал в частном пансионате

6 августа 2024, 08:36
Фото: 1MI

Подросток в Екатеринбурге выпал из окна в пансионате

В Екатеринбурге пострадал 16-летний подросток в результате падения из окна частного пансионата. Происшествие случилось на улице Начдива Васильева 6 августа 2024 года.

С полученными травмами юношу отвезли в медучреждение. Сейчас он находится в состоянии средней тяжести, пишет Ура.ру.

По предварительным данным, у пострадавшего подростка есть психическое заболевание и он наблюдается у психиатра. Причины его падения в настоящий момент неизвестны.

Напомним, 25 июля 2024 года в лагере «Звездный» в Нижнем Тагиле выпал из окна мальчик. Воспитатель в этот момент обходил комнаты отдыхающих. Пострадавшего отвезли в больницу. В прокуратуре начали проверку.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Больница#Падение#Пострадавший#ЧП#Травмы#18+#Екатеринбург#Подросток#Падение из окна#Инцидент
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