Подросток в Екатеринбурге пострадал в частном пансионате

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
С полученными травмами юношу отвезли в медучреждение. Сейчас он находится в состоянии средней тяжести, пишет Ура.ру.
По предварительным данным, у пострадавшего подростка есть психическое заболевание и он наблюдается у психиатра. Причины его падения в настоящий момент неизвестны.
Напомним, 25 июля 2024 года в лагере «Звездный» в Нижнем Тагиле выпал из окна мальчик. Воспитатель в этот момент обходил комнаты отдыхающих. Пострадавшего отвезли в больницу. В прокуратуре начали проверку.