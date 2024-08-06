После взрыва дома в Нижнем Тагиле задержали трех слесарей-газовиков

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
Задержанным предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Ведется следствие по уголовному делу за выполнение работ, которые нарушают правила безопасности, пишет Ура.ру.
В связи с вышеупомянутыми обстоятельствами рабочим могут назначить до 10 лет тюремного заключения. «ГАЗЭКС» оказывает помощь следствию для установления точных причин происшествия, рассказали в пресс-службе компании.
Напомним, 1 августа 2024 года в Нижнем Тагиле взорвалась многоэтажка в Дзержинском районе. 10 человек погибли, пятеро из них — дети. Предположительно, это был взрыв бытового газа.