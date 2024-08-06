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Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:56

Updated Сегодня, 06:56

Пожарные после смены помогали разбирать завал дома в Нижнем Тагиле

Пожарный рассказал, как оказался на месте взрыва дома в Нижнем Тагиле

6 августа 2024, 06:53
Фото: tagilcity.ru

Пожарные после смены помогали разбирать завал дома в Нижнем Тагиле

1 августа на месте взрыва оказались и те, чья смена накануне закончилась. Пожарный Алексей (имя изменено — прим.ред.) ехал домой, как вдруг узнал о ЧП. О том, как отреагировал мужчина — он рассказал редакции TagilCity.ru.

Алексей, работающий в одной из пожарных частей Нижнего Тагила, оказался на месте взрыва по собственной инициативе. В час, когда случилось ЧП, он как раз ехал после смены домой. На месте он был в гражданской форме.

Я после смены был на Вагонке. Вдруг увидел, что все едут, зашел в чат, там написали, что взрыв газа на Сибирской, — рассказывает Алексей.

Он отметил, что всего около трех человек после смены отправились на место трагедии.

Приехал помогал разбирать завал — плиты, мусор, камни. Воды парням принес, еды, — добавил пожарный.

Алексей признался, что старается не думать о том, что случилось, потому что это эмоционально тяжело.

Не дай Бог кому-то такое пережить, — говорит мужчина.
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Ранее TagilCity.ru общался с другими спасателями. Они сошлись во мнении, что город в часы трагедии объединился. Оперативно сработали все — начиная от частников, которые предоставили свои ресурсы на ликвидацию завал, и заканчивая муниципальными спасательными службами и МЧС.

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