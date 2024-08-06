Пожарный рассказал, как оказался на месте взрыва дома в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
Алексей, работающий в одной из пожарных частей Нижнего Тагила, оказался на месте взрыва по собственной инициативе. В час, когда случилось ЧП, он как раз ехал после смены домой. На месте он был в гражданской форме.
Я после смены был на Вагонке. Вдруг увидел, что все едут, зашел в чат, там написали, что взрыв газа на Сибирской, — рассказывает Алексей.
Он отметил, что всего около трех человек после смены отправились на место трагедии.
Приехал помогал разбирать завал — плиты, мусор, камни. Воды парням принес, еды, — добавил пожарный.
Алексей признался, что старается не думать о том, что случилось, потому что это эмоционально тяжело.
Не дай Бог кому-то такое пережить, — говорит мужчина.
Ранее TagilCity.ru общался с другими спасателями. Они сошлись во мнении, что город в часы трагедии объединился. Оперативно сработали все — начиная от частников, которые предоставили свои ресурсы на ликвидацию завал, и заканчивая муниципальными спасательными службами и МЧС.