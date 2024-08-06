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Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

«Протри меня немедленно»! 5 мест, с которых мы вечно забываем стереть пыль

«Протри меня немедленно»! 5 мест, с которых мы вечно забываем стереть пыль

6 августа 2024, 14:56
Фото: 1MI
Домашняя пыль скапливается на всех поверхностях в доме. Однако зачастую хозяйки регулярно протирают лишь доступные места — шкафы и подоконники. Рассказываем, где еще стоит пройтись тряпкой.

Если бы люди знали, из чего состоит домашняя пыль, то просто не выпускали бы тряпку из рук. Отмершие клетки кожи, перхоть, плесень, пылевые клещи и их экскременты, болезнетворные микроорганизмы — чего только здесь нет! Эксперты Marie Claire нашли несколько мест в доме, куда редко падает взор хозяйки.

Цветы

Настоящие рассадники домашней пыли. Обычно хозяйки опрыскивают листья растений из пульверизатора, но таким способом далеко не всегда удается смыть ее с поверхности. Лучше воспользоваться мягкой тряпкой и протереть каждый листик. Это трудозатратное, но крайне необходимое мероприятие.

Фото: tagilcity.ru

Стены

На стенах пыль оседает точно так же, как на полу и потолке. Например, в ванной из-за высокой влажности нередко образуется плесень. Но мало кто задумывается, что одна из причин этого — обычная домашняя пыль. Вот почему стены тоже важно регулярно протирать.

Потолок

Многие люди думают, что на потолке не оседает пыль. Но это не так: на потолке практически в любом доме скапливается огромное количество грязи. По статистике, две трети людей при уборке попросту забывают посмотреть вверх. Потолок можно пропылесосить щеткой с мягкой насадкой или воспользоваться шваброй с намотанной тряпкой.

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Полки с книжками и безделушками

Настоящий рекордсмен по концентрации пыли в помещении. Если у вас нет времени постоянно стирать пыль с книг, держите их за стеклом. Если стекла нет, то периодически делайте генеральную уборку, перетряхивая каждую книгу. Безделушки тоже тщательно протирайте мягкой тряпкой, уделяя внимание труднодоступным частям.

Жалюзи и шторы на окнах

На полосках жалюзи скапливается много пыли, поэтому их надо постоянно протирать. Для удобства можете воспользоваться обычным носком, смоченным в мыльном растворе. Пыль на занавесках не видна невооруженным глазом, но попробуйте замочить их в теплой и мыльной воде — сойдет на диво много грязи. Шторы необходимо стирать как минимум раз в два месяца.

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