«Протри меня немедленно»! 5 мест, с которых мы вечно забываем стереть пыль

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Если бы люди знали, из чего состоит домашняя пыль, то просто не выпускали бы тряпку из рук. Отмершие клетки кожи, перхоть, плесень, пылевые клещи и их экскременты, болезнетворные микроорганизмы — чего только здесь нет! Эксперты Marie Claire нашли несколько мест в доме, куда редко падает взор хозяйки.
Настоящие рассадники домашней пыли. Обычно хозяйки опрыскивают листья растений из пульверизатора, но таким способом далеко не всегда удается смыть ее с поверхности. Лучше воспользоваться мягкой тряпкой и протереть каждый листик. Это трудозатратное, но крайне необходимое мероприятие.
На стенах пыль оседает точно так же, как на полу и потолке. Например, в ванной из-за высокой влажности нередко образуется плесень. Но мало кто задумывается, что одна из причин этого — обычная домашняя пыль. Вот почему стены тоже важно регулярно протирать.
Многие люди думают, что на потолке не оседает пыль. Но это не так: на потолке практически в любом доме скапливается огромное количество грязи. По статистике, две трети людей при уборке попросту забывают посмотреть вверх. Потолок можно пропылесосить щеткой с мягкой насадкой или воспользоваться шваброй с намотанной тряпкой.
Настоящий рекордсмен по концентрации пыли в помещении. Если у вас нет времени постоянно стирать пыль с книг, держите их за стеклом. Если стекла нет, то периодически делайте генеральную уборку, перетряхивая каждую книгу. Безделушки тоже тщательно протирайте мягкой тряпкой, уделяя внимание труднодоступным частям.
На полосках жалюзи скапливается много пыли, поэтому их надо постоянно протирать. Для удобства можете воспользоваться обычным носком, смоченным в мыльном растворе. Пыль на занавесках не видна невооруженным глазом, но попробуйте замочить их в теплой и мыльной воде — сойдет на диво много грязи. Шторы необходимо стирать как минимум раз в два месяца.
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