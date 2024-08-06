«Протри меня немедленно»! 5 мест, с которых мы вечно забываем стереть пыль

Если бы люди знали, из чего состоит домашняя пыль, то просто не выпускали бы тряпку из рук. Отмершие клетки кожи, перхоть, плесень, пылевые клещи и их экскременты, болезнетворные микроорганизмы — чего только здесь нет! Эксперты Marie Claire нашли несколько мест в доме, куда редко падает взор хозяйки.