Прожорливая гусеница и коварная тля: как бороться с вредителями на цветной капусте

Еще одна головная боль огородников, которые занимаются выращиванием цветной капусты. Но в этом случае хотя бы вредителя легче заметить. Яйца на листья откладывают бабочки-белянки и моль. Из них очень быстро вылупляется прожорливое потомство. которые начинает сметать все на своем пути. Гусеницы грызут не только листья, но и соцветия. Бороться с гусеницами можно следующими способами: