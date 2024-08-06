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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Прожорливая гусеница и коварная тля: как бороться с вредителями на цветной капусте

Прожорливая гусеница и коварная тля: как бороться с вредителями на цветной капусте

6 августа 2024, 13:05
Фото: Изображение Midjourney
Цветная капуста — это искусственно выведенный сорт, в дикой природе ее не встретишь, поэтому она особенно подвержена различным заболеваниям и нападению вредителей. Чаще всего капусту атакуют гусеницы и тля.

Вредители, которые паразитируют на цветной капусте, прекрасно умеют маскироваться. Вот почему иногда дачники обнаруживают проблему лишь тогда, когда появляются серьезны признаки поражения растения. Советы о том, как вовремя обнаружить и победить капустную тлю и гусениц, дают эксперты портала «Агроном. Эксперт».

Как бороться с тлей

Этот огородный вредитель размножается прямо-таки с астрономической скоростью. К тому же тля хорошо прячется от посторонних глаз. И только когда листья у цветной капусты начинают покрываться розовым налетом и сворачиваться в трубочку, хозяин замечает проблему. Но уже может быть слишком поздно, предупреждают эксперты.

Методов борьбы с тлей немного: это либо обработка растения инсектицидами, что нравится не всем дачникам, либо опрыскивание мыльным раствором — это более щадящий и менее вредный способ.

В качестве профилактики появления тли агрономы советуют тщательно контролировать рост сорняков и регулярно пропалывать грядки, а также перекапывать землю при перенесении рассады в открытый грунт.

Фото: Изображение Midjourney

Гусеницы

Еще одна головная боль огородников, которые занимаются выращиванием цветной капусты. Но в этом случае хотя бы вредителя легче заметить. Яйца на листья откладывают бабочки-белянки и моль. Из них очень быстро вылупляется прожорливое потомство. которые начинает сметать все на своем пути. Гусеницы грызут не только листья, но и соцветия. Бороться с гусеницами можно следующими способами:

  • вручную. Просто систематически осматривать растение и собирать яйца и гусениц;
  • с помощью низкотоксичных инсектицидов. Опрыскивать нужно не только листья, но и сами соцветия. Обработка должна быть очень тщательной, так как гусеницы могут забираться вглубь соцветий. И порой их обнаруживают лишь во время приготовления капусты.

Ранее эксперты поделились советами о том, как лечить томаты, которые растут в открытом грунте.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Окружающая среда#Дача#Уход#Растения#Капуста#Вредители#Дом и сад#КЦ
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