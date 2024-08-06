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Published Сегодня, 06:21

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Updated Сегодня, 06:23

Работа кранов-манипуляторов в Екатеринбурге приостановлена на 85 суток

Работа кранов-манипуляторов в Екатеринбурге приостановлена на 85 суток

6 августа 2024, 06:21
Фото: 1MI
В Екатеринбурге на 85 суток приостановили работу кранов-манипуляторов из-за найденных нарушений.

Во время проверки Ростехнадзора были выявлены грубые нарушения техники безопасности, рассказали в пресс-службе региональных судебных приставов.

Так, в госреестре не был зарегистрирован небезопасный объект, на котором используются краны-манипуляторы, не контролировалось содержание подъемных сооружений, а также не был составлен перечень ответственных лиц.

В связи с этим деятельность вышеуказанных объектов приостановили на некоторое время, чтобы руководитель смог в течение срока устранить нарушения.

Напомним, в июле 2024 года в Верхней Сысерти остановили работу пилорамы на 60 суток из-за нарушения санитарных норм.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Безопасность#Ответственность#Судебные приставы#Нарушения#Ростехнадзор#18+#Екатеринбург
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