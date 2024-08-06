Работа кранов-манипуляторов в Екатеринбурге приостановлена на 85 суток

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:23
Во время проверки Ростехнадзора были выявлены грубые нарушения техники безопасности, рассказали в пресс-службе региональных судебных приставов.
Так, в госреестре не был зарегистрирован небезопасный объект, на котором используются краны-манипуляторы, не контролировалось содержание подъемных сооружений, а также не был составлен перечень ответственных лиц.
В связи с этим деятельность вышеуказанных объектов приостановили на некоторое время, чтобы руководитель смог в течение срока устранить нарушения.
Напомним, в июле 2024 года в Верхней Сысерти остановили работу пилорамы на 60 суток из-за нарушения санитарных норм.