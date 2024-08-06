Ресурники Нижнего Тагила отменяют коммунальную плату у жильцов дома по Сибирской

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Администрация Нижнего Тагила обратилась к ресурсоснабжающим компаниям города с просьбой не начислять плату за коммунальные услуги. Соответствующее обращение, подписанное начальником управления ЖКХ Павлом Ивушкиным, поступило в адрес НТ МУП «Горэнерго», ООО «Водоканал», АО «НТЭСК», АО «ГАЗЭКС», а также в управляющую компанию «Тагил-Сити».
В связи со сложившейся чрезвычайной ситуаций в связи с обрушением части многоквартирного дома по адресу улица Сибирская, 81 и введении режима «Чрезвычайная ситуация» постановлением Администрации города Нижний Тагил от 1 августа, а также отключения дома от всех коммунальных ресурсов с 1 августа. Прошу вас не выставлять плату за жилищно-коммунальные услуги жителям дома, — пишет Павел Ивушкин.
В мэрии попросили ответить на обращение в срок до 6 августа. Редакция TagilCity.ru уже выяснила, что ряд ресурсоснабжающих компаний положительно отреагировала на просьбу.
В настоящий момент дом отключен от электроснабжения, начисления за коммунальную услугу начиная с 1 августа 2024 года по данному адресу производиться не будут до дальнейшего решения о судьбе дома. Коллектив АО «НТЭСК» выражает искренние соболезнования семьям погибших в трагическом происшествии на Сибирской, 81, — сообщили редакции TagilCity.ru в АО «НТЭСК».
Также в ООО «Водоканал» редакции TagilCity.ru сообщили, что для жителей данного дома аннулируется плата еще и за июль.
Руководство ООО «Водоканал-НТ» по официальному запросу администрации города Нижний Тагил приняло решение прекратить начисление оплаты за жилищно-коммунальные услуги жителям дома № 81 по улице Сибирская с 1 августа 2024 года в связи с обрушением части дома. Учитывая сложившиеся обстоятельства и тяжелую жизненную ситуацию для всех жителей дома № 81 по улице Сибирская, руководством предприятия принято решение о сторнировании (аннулирования) начислений за коммунальные услуги (холодного водоснабжения и водоотведения) за июль 2024 года, — сообщили редакции в пресс-службе ООО «Водоканал».