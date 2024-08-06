Ресурники Нижнего Тагила отменяют коммунальную плату у жильцов дома по Сибирской

Администрация Нижнего Тагила обратилась к ресурсоснабжающим компаниям города с просьбой не начислять плату за коммунальные услуги. Соответствующее обращение, подписанное начальником управления ЖКХ Павлом Ивушкиным, поступило в адрес НТ МУП «Горэнерго», ООО «Водоканал», АО «НТЭСК», АО «ГАЗЭКС», а также в управляющую компанию «Тагил-Сити».