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Posted Сегодня, 12:57

Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

На День города в Нижнем Тагиле отменили большинство праздничных мероприятий

«Салюта не будет»: программа празднования Дня города в Нижнем Тагиле изменилась

6 августа 2024, 12:57
Фото: tagilcity.ru

На День города в Нижнем Тагиле отменили большинство праздничных мероприятий

В связи с трагедией, произошедшей в Нижнем Тагиле 1 августа, программа празднования Дня города была существенно скорректирована.

Так, в пятницу, 9 августа, все развлекательные мероприятия будут отменены. Выступление певца Amirchikа, как и салют, намеченный на финал празднования, не состоятся.

Мы сплотились вокруг беды. Исходя из этого, хотелось бы сказать, что мы внесли корректировки в празднование Дня города. Ранее запланированное пятничное выступление хотели перенести на 1 сентября. Однако исполнитель в эту дату занят, поэтому концерта не будет, — сообщил глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.

Оставшаяся программа празднования будет полностью перестроена на патриотизм. Репертуар Александра Маршала изменится: на это также повлияли трагические события, произошедшие в Нижнем Тагиле накануне.

Останутся мероприятия, связанные с детьми. Они в любом случае ждут праздника. На Театральной площади состоится «Киндерград». Особо увеселительного в нем ничего нет. Это просто хорошая программа, связанная с празднованием Дня города. Все будет проходить на двух площадках: в парке им. Бондина и напротив Драматического театра, — добавил мэр.

День рождения города завершится мэппинг-шоу, посвященному космонавтике.

Ранее TagilCity.ru сообщал о том, что жильцы дома, поврежденного в результате взрыва с 1 августа не будут получать квитанции за коммунальные услуги.

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#Анастасия Имамахметова#Общество#Нижний Тагил#Дети#Концерт#Театральная площадь#Владислав Пинаев#Празднование#День города#Патриотизм#Салют#Парк им. Бондина#Администрация Нижнего Тагила#Трагедия#Екатеринбург#Александр Маршал#Киндерград#Космонавтика
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