«Салюта не будет»: программа празднования Дня города в Нижнем Тагиле изменилась

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Так, в пятницу, 9 августа, все развлекательные мероприятия будут отменены. Выступление певца Amirchikа, как и салют, намеченный на финал празднования, не состоятся.
Мы сплотились вокруг беды. Исходя из этого, хотелось бы сказать, что мы внесли корректировки в празднование Дня города. Ранее запланированное пятничное выступление хотели перенести на 1 сентября. Однако исполнитель в эту дату занят, поэтому концерта не будет, — сообщил глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Оставшаяся программа празднования будет полностью перестроена на патриотизм. Репертуар Александра Маршала изменится: на это также повлияли трагические события, произошедшие в Нижнем Тагиле накануне.
Останутся мероприятия, связанные с детьми. Они в любом случае ждут праздника. На Театральной площади состоится «Киндерград». Особо увеселительного в нем ничего нет. Это просто хорошая программа, связанная с празднованием Дня города. Все будет проходить на двух площадках: в парке им. Бондина и напротив Драматического театра, — добавил мэр.
День рождения города завершится мэппинг-шоу, посвященному космонавтике.
Ранее TagilCity.ru сообщал о том, что жильцы дома, поврежденного в результате взрыва с 1 августа не будут получать квитанции за коммунальные услуги.