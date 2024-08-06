Сотрудники Росгвардии нашли пропавшего в Свердловской области мальчика

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, нашли 14-летнего мальчика, который подходил под описание недавно пропавшего подростка.
Парень рассказал, что поссорился со своими друзьями и решил убежать.
Стражи правопорядка передали ребёнка в отдел полиции, чтобы его могли забрать родители.
Напомним, что 1 августа полицейские нашли 10-летнего мальчика, бабушка назвала его «приемным». Из-за этого мальчик ушел из дома.