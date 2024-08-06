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Сотрудники Росгвардии нашли пропавшего в Свердловской области мальчика

Сотрудники Росгвардии нашли пропавшего в Свердловской области мальчика

6 августа 2024, 07:03
Фото: 1MI
Сотрудники государственной охраны нашли пропавшего 14-летнего парня в Свердловской области.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, нашли 14-летнего мальчика, который подходил под описание недавно пропавшего подростка.

Парень рассказал, что поссорился со своими друзьями и решил убежать.

Стражи правопорядка передали ребёнка в отдел полиции, чтобы его могли забрать родители.

Напомним, что 1 августа полицейские нашли 10-летнего мальчика, бабушка назвала его «приемным». Из-за этого мальчик ушел из дома.

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