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Женщина из Екатеринбурга погибла в ДТП под Челябинском

Сотрудница «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга попала в ДТП под Челябинском

6 августа 2024, 09:10
Фото: 1MI

Женщина из Екатеринбурга погибла в ДТП под Челябинском

Смертельное ДТП с участием автомобилей KIA Cerato и ВАЗ случилось на трассе в Челябинской области 5 августа 2024 года.

Автомобиль ВАЗ, оказавшийся на встречной полосе, столкнулся с иномаркой. Пятеро человек в результате аварии погибли, пишет Ура.ру.

Одной из погибших оказалась 23-летняя сотрудница компании «Уральские авиалинии», которая жила в Екатеринбурге. Известно, что никто из ехавших в машинах не был пристегнут ремнями.

Напомним, на трассе Екатеринбург — Курган пожилой водитель автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В результате автомобилист скончался.

Под Первоуральском грузовик влетел в иномарку
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Автомобиль#Трасса#ЧП#Погибшие#Уральские авиалинии#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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