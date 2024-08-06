Сотрудница «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга попала в ДТП под Челябинском

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Автомобиль ВАЗ, оказавшийся на встречной полосе, столкнулся с иномаркой. Пятеро человек в результате аварии погибли, пишет Ура.ру.
Одной из погибших оказалась 23-летняя сотрудница компании «Уральские авиалинии», которая жила в Екатеринбурге. Известно, что никто из ехавших в машинах не был пристегнут ремнями.
Напомним, на трассе Екатеринбург — Курган пожилой водитель автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В результате автомобилист скончался.