Стали известны личности задержанных газовщиков после взрыва дома в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Задержанными оказались 33-летний слесарь Александр Алимов, его 41-летняя коллега Александра Ерыкина, а также мастер компании «ГАЗЭКС» Максим Гривский, пишет «КП-Екатеринбург».
Известно, что Гривский несколько лет назад привлекался к ответственности за повреждение газопровода, при этом не поставив предупреждающий знак. Его оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Напомним, рабочих задержали 5 августа 2024 года. В течение ближайших нескольких дней они будут заключены под стражу.