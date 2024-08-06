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Стали известны личности задержанных газовщиков после взрыва дома в Нижнем Тагиле

Стали известны личности задержанных газовщиков после взрыва дома в Нижнем Тагиле

6 августа 2024, 09:32
Фото: 1MI
Стало известно, кого задержали после взрыва дома в Нижнем Тагиле.

Задержанными оказались 33-летний слесарь Александр Алимов, его 41-летняя коллега Александра Ерыкина, а также мастер компании «ГАЗЭКС» Максим Гривский, пишет «КП-Екатеринбург».

Известно, что Гривский несколько лет назад привлекался к ответственности за повреждение газопровода, при этом не поставив предупреждающий знак. Его оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Напомним, рабочих задержали 5 августа 2024 года. В течение ближайших нескольких дней они будут заключены под стражу.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нижний Тагил#Полиция#Уголовное дело#Взрыв газа#Обрушение#ЧП#Задержанные#18+#Екатеринбург#Жилой дом взорвался в Нижнем Тагиле
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