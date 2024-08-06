Суд обязал тагильского перевозчика установить голосовое оповещение об остановках

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Истец обратился в суд с просьбой обязать организацию установить в автобусах системы оповещения пассажиров из числа инвалидов об остановках. Это должно было осуществляться посредством звукового и визуального информирования, а также размещения информации для слабовидящих, дублированной шрифтом Брайля.
В результате рассмотрения дела, суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал ООО «Союз-НТ» в течение восьми месяцев устранить все недочеты и установить требуемые системы оповещения.
Поводом для иска были нарушения, которые обнаружили при проверке. Истец просил суд обязать перевозчика устранить нарушения не позднее чем, через восемь месяцев с момента оглашения приговора. Суд вынес в адрес директора «Союз-НТ» представление.
Администрация «Союз-НТ» изучила представление и частично исправила недочеты, обязав водителей сообщать об остановках устно, а также принять дополнительные меры по размещению информации для слабовидящих, дублированной шрифтом Брайля. Но полные требования от истца ответчик не признает, ссылаясь на законодательство.
В итоге Ленинский районный суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал ООО «Союз-НТ» в срок не позднее восьми месяцев исправить все недочеты и разместить в автобусах систему оповещения об остановках, а также дублировать всю справочную информацию шрифтом Брайля.