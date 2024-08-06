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В автобусах Нижнего Тагила обязали установить голосовое оповещение об остановках

Суд обязал тагильского перевозчика установить голосовое оповещение об остановках

6 августа 2024, 11:22
Фото: Изображение Midjourney

В автобусах Нижнего Тагила обязали установить голосовое оповещение об остановках

Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил требования прокуратуры к ООО «Союз-НТ» и обязал перевозчика установить в автобусах системы оповещения об остановках, а также дублировать всю справочную информацию шрифтом Брайля.

Истец обратился в суд с просьбой обязать организацию установить в автобусах системы оповещения пассажиров из числа инвалидов об остановках. Это должно было осуществляться посредством звукового и визуального информирования, а также размещения информации для слабовидящих, дублированной шрифтом Брайля.

В результате рассмотрения дела, суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал ООО «Союз-НТ» в течение восьми месяцев устранить все недочеты и установить требуемые системы оповещения.

Поводом для иска были нарушения, которые обнаружили при проверке. Истец просил суд обязать перевозчика устранить нарушения не позднее чем, через восемь месяцев с момента оглашения приговора. Суд вынес в адрес директора «Союз-НТ» представление.

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Администрация «Союз-НТ» изучила представление и частично исправила недочеты, обязав водителей сообщать об остановках устно, а также принять дополнительные меры по размещению информации для слабовидящих, дублированной шрифтом Брайля. Но полные требования от истца ответчик не признает, ссылаясь на законодательство.

В итоге Ленинский районный суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал ООО «Союз-НТ» в срок не позднее восьми месяцев исправить все недочеты и разместить в автобусах систему оповещения об остановках, а также дублировать всю справочную информацию шрифтом Брайля.

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