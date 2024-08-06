Суд обязал тагильского перевозчика установить голосовое оповещение об остановках

Истец обратился в суд с просьбой обязать организацию установить в автобусах системы оповещения пассажиров из числа инвалидов об остановках. Это должно было осуществляться посредством звукового и визуального информирования, а также размещения информации для слабовидящих, дублированной шрифтом Брайля.