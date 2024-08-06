Судьба домов на Сибирской в Тагиле, задержание газовиков, отмена салюта и авария

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
Глава Нижнего Тагила рассказал о текущей ситуации с домами №81 и 83. В рухнувшей пятиэтажке жильцы уцелевших подъездов забирают вещи, а дальнейшая судьба строения будет определена после окончания экспертизы. В доме №83 власти вставят вылетевшие окна. Также Владислав Пинаев пообещал проконтролировать лично ситуацию с выплатами.
Несколько сотрудников «Газэкса» были задержаны 5 августа сотрудниками СК в Нижнем Тагиле. Именно они занимались проверкой газового оборудования в рухнувшем доме. Их подозревают в проведении работ, не отвечающих требованиям безопасности.
День города, который должен пройти в Нижнем Тагиле 9 августа, отменен не будет, однако развлекательных мероприятий будет меньше. В частности, отменят праздничный салют. Изменение программы связано с трагедией, которая произошла в городе 1 августа.
Бойцы СВО записали видео, в котором поблагодарили депутатов Нижнего Тагила за приобретенный автомобиль. Военнослужащие выразили надежду, что машина поможет в выполнении боевых задач. На передовую автомобиль доставят общественники.
В Горноуральском под Нижним Тагилом люди остались без воды и электричества из-за коммунальной аварии. Оказалось, что неполадки возникли на подстанции. Аварийные службы усиленно работают, чтобы в дома местных жителей побыстрее вернулись блага цивилизации.