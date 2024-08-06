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Posted Сегодня, 17:02

Published Сегодня, 17:02

Modified Сегодня, 17:04

Updated Сегодня, 17:04

Судьба домов на Сибирской в Тагиле, задержание газовиков, отмена салюта и авария

Судьба домов на Сибирской в Тагиле, задержание газовиков, отмена салюта и авария

6 августа 2024, 17:02
Фото: Изображение Midjourney
Мэр Тагила Пинаев рассказал, что будет с домами №81 и 83 на Сибирской. Задержаны три слесаря-газовика по делу о взорвавшемся доме. Салют на День города отменен. Депутатов УВЗ и ЕВРАЗ НТМК поблагодарили за автомобиль для бойцов СВО. В селе под Тагилом отключили свет и воду. Итоги на 6 августа.

Глава Нижнего Тагила рассказал о текущей ситуации с домами №81 и 83. В рухнувшей пятиэтажке жильцы уцелевших подъездов забирают вещи, а дальнейшая судьба строения будет определена после окончания экспертизы. В доме №83 власти вставят вылетевшие окна. Также Владислав Пинаев пообещал проконтролировать лично ситуацию с выплатами.

Глава города рассказал о судьбе домов №81 и №83 по улице Сибирская в Нижнем Тагиле
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Несколько сотрудников «Газэкса» были задержаны 5 августа сотрудниками СК в Нижнем Тагиле. Именно они занимались проверкой газового оборудования в рухнувшем доме. Их подозревают в проведении работ, не отвечающих требованиям безопасности.

После взрыва дома в Нижнем Тагиле задержали трех слесарей-газовиков
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День города, который должен пройти в Нижнем Тагиле 9 августа, отменен не будет, однако развлекательных мероприятий будет меньше. В частности, отменят праздничный салют. Изменение программы связано с трагедией, которая произошла в городе 1 августа.

«Салюта не будет»: программа празднования Дня города в Нижнем Тагиле изменилась
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Бойцы СВО записали видео, в котором поблагодарили депутатов Нижнего Тагила за приобретенный автомобиль. Военнослужащие выразили надежду, что машина поможет в выполнении боевых задач. На передовую автомобиль доставят общественники.

Тагильских депутатов с УВЗ и ЕВРАЗ НТМК поблагодарили за новый автомобиль бойцам СВО
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В Горноуральском под Нижним Тагилом люди остались без воды и электричества из-за коммунальной аварии. Оказалось, что неполадки возникли на подстанции. Аварийные службы усиленно работают, чтобы в дома местных жителей побыстрее вернулись блага цивилизации.

Люди в селе под Нижним Тагилом остались без воды и света из-за аварии
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Глава города рассказал о судьбе домов №81 и №83 по улице Сибирская в Нижнем Тагиле
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