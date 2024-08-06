Судьба домов на Сибирской в Тагиле, задержание газовиков, отмена салюта и авария

Мэр Тагила Пинаев рассказал, что будет с домами №81 и 83 на Сибирской. Задержаны три слесаря-газовика по делу о взорвавшемся доме. Салют на День города отменен. Депутатов УВЗ и ЕВРАЗ НТМК поблагодарили за автомобиль для бойцов СВО. В селе под Тагилом отключили свет и воду. Итоги на 6 августа.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле