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Свердловские врачи начали выявлять редкие патологии сердца

Свердловские врачи начали выявлять редкие патологии сердца

6 августа 2024, 13:30
Фото: 1MI
Свердловские врачи начали выявлять редкие патологии сердца благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

В 2022 году в Свердловском областном онкологическом центре появился новый аппарат, способный выявлять редкие патологии сердца. Его купили за счет средств нацпроекта «Здравоохранение».

Врач-кардиолог Дмитрий Осокин отметил, что выявление патологий сердца — это тяжелый и долгий процесс, который может идти несколько месяцев. А благодаря новому оборудованию срок обследования можно сократить до 3-х часов.

Напомним, что врачи Екатеринбурга научились спасать людей и с другими заболеваниями сердца. Специалисты из «Новой больницы» успешно лечат пациентов с «каменным сердцем».

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