Свердловские врачи начали выявлять редкие патологии сердца

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
В 2022 году в Свердловском областном онкологическом центре появился новый аппарат, способный выявлять редкие патологии сердца. Его купили за счет средств нацпроекта «Здравоохранение».
Врач-кардиолог Дмитрий Осокин отметил, что выявление патологий сердца — это тяжелый и долгий процесс, который может идти несколько месяцев. А благодаря новому оборудованию срок обследования можно сократить до 3-х часов.
Напомним, что врачи Екатеринбурга научились спасать людей и с другими заболеваниями сердца. Специалисты из «Новой больницы» успешно лечат пациентов с «каменным сердцем».