Свердловской области могут вырасти цены из-за дефицита мигрантов

Сейчас на одну вакансию приходится по 2 резюме, что говорит о дефиците кадров. Введение мер, как в Челябинской области, приведет к еще большему дефициту. Это особенно коснется тех сфер, где проблемы с кадрами были всегда (торговля, общепит, строительство).