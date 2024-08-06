Свердловской области могут вырасти цены из-за дефицита мигрантов

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:41
Если в Свердловской области введут запрет на работу иностранцев, то уральцев ждет резкий скачок цен на товары и услуги, рассказали специалисты hh.ru для ЕАН.
18 июля в Челябинской области мигрантам запретили работать во многих сферах. Начиная от торговли, заканчивая спортом. Теперь у рабочих из Средней Азии есть только два варианта: обработка и строительство.
Сейчас на одну вакансию приходится по 2 резюме, что говорит о дефиците кадров. Введение мер, как в Челябинской области, приведет к еще большему дефициту. Это особенно коснется тех сфер, где проблемы с кадрами были всегда (торговля, общепит, строительство).
Теперь работодателям придется более усердно привлекать кадры. А новые издержки будут закладывать в стоимость выпускаемой продукции.
Hh.ru провел опрос среди свердловчан, он показал, что только 26% уральцев относятся к мигрантам хорошо. А занять рабочие места приезжих готовы только 21% опрошенных.
Напомним, что 1 августа силовики провели рейд, где выявили 72 нелегальных мигранта.