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Published Сегодня, 06:39

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Updated Сегодня, 06:41

Свердловской области могут вырасти цены из-за дефицита мигрантов

Свердловской области могут вырасти цены из-за дефицита мигрантов

6 августа 2024, 06:39
Фото: Изображение Midjourney
Из-за ужесточения миграционных законов количество мигрантов снизится. А с их уходом могут подняться цены в Свердловской области.

Если в Свердловской области введут запрет на работу иностранцев, то уральцев ждет резкий скачок цен на товары и услуги, рассказали специалисты hh.ru для ЕАН.

18 июля в Челябинской области мигрантам запретили работать во многих сферах. Начиная от торговли, заканчивая спортом. Теперь у рабочих из Средней Азии есть только два варианта: обработка и строительство.

Сейчас на одну вакансию приходится по 2 резюме, что говорит о дефиците кадров. Введение мер, как в Челябинской области, приведет к еще большему дефициту. Это особенно коснется тех сфер, где проблемы с кадрами были всегда (торговля, общепит, строительство).

Теперь работодателям придется более усердно привлекать кадры. А новые издержки будут закладывать в стоимость выпускаемой продукции.

Hh.ru провел опрос среди свердловчан, он показал, что только 26% уральцев относятся к мигрантам хорошо. А занять рабочие места приезжих готовы только 21% опрошенных.

Напомним, что 1 августа силовики провели рейд, где выявили 72 нелегальных мигранта.

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#Вадим Бредников#Общество#Цены#Свердловская область#Работа#Мигранты#Кризис#Повышение#Трудовые мигранты#Екатеринбург#Hh.ru#Незаконная миграция
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