Тагильские медики первыми прибыли на место обрушения дома на Сибирской

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов поблагодарил всех медиков, спасавших жильцов обрушившегося дома. Он подчеркнул, что врачи, фельдшера, медсестры и водители скорой помощи сутками не смыкали глаз. Сотрудники, отдыхавшие в тот трагический день, все вышли на работу. Пилоты санавиации в экстремальных погодных условиях доставили женщину в тяжелом состоянии в областной центр.