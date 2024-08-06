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Published Сегодня, 09:20

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Updated Сегодня, 09:22

фото: «станция СМП им. В. Ф. Капиноса Екатеринбург».

Тагильские медики первыми прибыли на место обрушения дома на Сибирской

6 августа 2024, 09:20
фото: «станция СМП им. В. Ф. Капиноса Екатеринбург».
В Нижнем Тагиле первой на место обрушения дома прибыла бригада Евгения Венедиктова и Романа Лежнина.

Первая на место происшествия приехала бригада, в которую входил Евгений Венедиктов (водитель) и Роман Лежнин (фельдшер). Они увидели дым и сразу поехали к месту ЧП. Пока водитель вызвал на помощь коллег, Роман начал оказывать помощь. Первыми вывели двух детей в крови.

Заведующая подстанцией Татьяна Александровна Фросина 33 часа подряд организовывала помощь пострадавшим. Она давала четкие и конкретные указания к действиям, сообщает «станция СМП им. В. Ф. Капиноса Екатеринбург».

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов поблагодарил всех медиков, спасавших жильцов обрушившегося дома. Он подчеркнул, что врачи, фельдшера, медсестры и водители скорой помощи сутками не смыкали глаз. Сотрудники, отдыхавшие в тот трагический день, все вышли на работу. Пилоты санавиации в экстремальных погодных условиях доставили женщину в тяжелом состоянии в областной центр.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Нижний Тагил#Скорая#Обрушение#ЧП#Медики#Екатеринбург
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