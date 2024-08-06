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Бойцы на СВО сняли благодарственное видео для тагильских депутатов

Тагильских депутатов с УВЗ и ЕВРАЗ НТМК поблагодарили за новый автомобиль бойцам СВО

6 августа 2024, 06:09

Бойцы на СВО сняли благодарственное видео для тагильских депутатов

Военнослужащие записали видео депутатам Нижнетагильской городской думы Павлу Колпакову и Гаджи Абдулову. В ролике бойцы выразили благодарность за оказанную помощь и за поддержку, пообещав, что победа будет за нами.
Большое спасибо за помощь Колпакову Павлу Николаевичу и Абдулову Гаджи Ибрагимовичу за помощь на данный автомобиль. Он будет помогать нам в выполнении боевых задач. Спасибо, что вообще нам помогаете. Победа будет за нами, — говорит один из бойцов на видео.
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Автомобиль вызвался доставить в пункт назначения общественник Артур Хачатрян со своим товарищем. Они выехали из Нижнего Тагила в конце июля. Кроме автомобиля, волонтеры везли с собой гуманитарную помощь, медикаменты, а также мягкие игрушки и книжки для детей.

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