Тагильских депутатов с УВЗ и ЕВРАЗ НТМК поблагодарили за новый автомобиль бойцам СВО

Автомобиль вызвался доставить в пункт назначения общественник Артур Хачатрян со своим товарищем. Они выехали из Нижнего Тагила в конце июля. Кроме автомобиля, волонтеры везли с собой гуманитарную помощь, медикаменты, а также мягкие игрушки и книжки для детей.