Тагильских депутатов с УВЗ и ЕВРАЗ НТМК поблагодарили за новый автомобиль бойцам СВО

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Большое спасибо за помощь Колпакову Павлу Николаевичу и Абдулову Гаджи Ибрагимовичу за помощь на данный автомобиль. Он будет помогать нам в выполнении боевых задач. Спасибо, что вообще нам помогаете. Победа будет за нами, — говорит один из бойцов на видео.
Автомобиль вызвался доставить в пункт назначения общественник Артур Хачатрян со своим товарищем. Они выехали из Нижнего Тагила в конце июля. Кроме автомобиля, волонтеры везли с собой гуманитарную помощь, медикаменты, а также мягкие игрушки и книжки для детей.