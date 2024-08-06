Участники СВО из Свердловской области получат единовременную выплату в 400 тыс рублей

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Соответствующий Указ президент Российской Федерации подписал 31 июля. С этого дня он вступил в силу. В документе уточняется, что контракт на участие в специальной военной операции должен быть заключен на срок не менее 1 года.
Ранее разовая выплата военнослужащим составляла 195 тысяч рублей. В указе уточняется, что теперь мобилизованные, срочники и иные лица могут получить только одну выплату — 400 тысяч рублей.
Выплачивать эти средства будут из бюджетов регионов. Так, главе Свердловской области Евгению Куйвашеву предстоит установить и начать выплачивать средства в размере не менее 400 тысяч рублей.
В правительстве Свердловской области редакции TagilCity.ru пояснили, что пока нормативная документация не готова.
Потребуется подготовка региональной нормативной документации.
В настоящее время порядок определения единовременной денежной выплаты правительство Свердловской области не поступал, — сообщили в ДИПе.
Помимо этого, есть следующие выплаты участникам СВО в Свердловской области (установлены постановление правительства №368):
Также семье участника СВО в Свердловской области полагается 100 тысяч рублей за заключение контракта с 1 января по 31 декабря 2024 года.