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Published Сегодня, 05:19

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Updated Сегодня, 05:21

В Свердловской области будут выплачивать по 400 тысяч за участие в СВО

Участники СВО из Свердловской области получат единовременную выплату в 400 тыс рублей

6 августа 2024, 05:19
Фото: 1MI

В Свердловской области будут выплачивать по 400 тысяч за участие в СВО

Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей. Она полагается россиянам и иностранцам, которые подписали контракт о прохождении военной службы в ВС РФ с 1 августа по 31 декабря 2024 года.

Соответствующий Указ президент Российской Федерации подписал 31 июля. С этого дня он вступил в силу. В документе уточняется, что контракт на участие в специальной военной операции должен быть заключен на срок не менее 1 года.

Ранее разовая выплата военнослужащим составляла 195 тысяч рублей. В указе уточняется, что теперь мобилизованные, срочники и иные лица могут получить только одну выплату — 400 тысяч рублей.

Выплачивать эти средства будут из бюджетов регионов. Так, главе Свердловской области Евгению Куйвашеву предстоит установить и начать выплачивать средства в размере не менее 400 тысяч рублей.

В правительстве Свердловской области редакции TagilCity.ru пояснили, что пока нормативная документация не готова.

Потребуется подготовка региональной нормативной документации.
В настоящее время порядок определения единовременной денежной выплаты правительство Свердловской области не поступал, — сообщили в ДИПе.
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Помимо этого, есть следующие выплаты участникам СВО в Свердловской области (установлены постановление правительства №368):

  • 150 тысяч рублей за ранение на спецоперации.
  • 300 тысяч рублей за инвалидность III группы после травмирования на СВО.
  • 400 тысяч рублей за инвалидность II группы после травмирования на СВО.
  • 500 тысяч рублей за инвалидность I группы после травмирования на СВО.
  • 1,5 миллиона рублей родным погибшего на СВО.

Также семье участника СВО в Свердловской области полагается 100 тысяч рублей за заключение контракта с 1 января по 31 декабря 2024 года.

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