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Часть улицы после затянувшегося ремонта готовится к открытию в Нижнем Тагиле

Участок Октябрьской революции готовится к открытию в День города в Нижнем Тагиле

6 августа 2024, 10:13

Часть улицы после затянувшегося ремонта готовится к открытию в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле завершены основные работы на участке улицы Октябрьской революции от проспекта Ленина. Подрядчик намерен достичь ранее поставленной цели и запустить там движение уже ко Дню города.

В настоящее время дорожные рабочие МУП «Тагилдорстрой» занимаются устройством съездов, примыканий и парковок. Основные работы уже были завершены к вечеру 5 августа.

Планируем до пятницы сделать заезды асфальто-бетонным покрытием, наносить разметку. Остаются работы по газону, перекладке сетей в зеленых зонах, — сообщил директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
Фото: tagilcity.ru

По словам директора МУПа, на участке от проспекта Ленина до улицы Циолковского будет сквозное движение. Ранее подрядчик заявлял, что реконструкция объекта ведется опережающими темпами. На прошлой неделе горожан переподключили к новому газовому оборудованию.

С пятницы в Нижнем Тагиле начнется празднование Дня города. К этому дню автомобили уже будут ездить по участку дороги, перекрытому несколько месяцев.

Работы по улице Октябрьской революции в Нижнем Тагиле идут с опережением на месяц
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Прежний подрядчик, работающий на объекте, — ООО «Уралстроймонтаж» Алексея Голященко, значительно затянул ремонт. В апреле мэрия Нижнего Тагила в одностороннем порядке расторгла многомиллионный контракт. Позже ФАС признала компанию недобросовестным подрядчиком. Сейчас фирма по суду проходит процедуру банкротства и ведет судебные разбирательства в качестве истца против подразделения администрации «Служба заказчика Нижнего Тагила».

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