Участок Октябрьской революции готовится к открытию в День города в Нижнем Тагиле

Прежний подрядчик, работающий на объекте, — ООО «Уралстроймонтаж» Алексея Голященко, значительно затянул ремонт. В апреле мэрия Нижнего Тагила в одностороннем порядке расторгла многомиллионный контракт. Позже ФАС признала компанию недобросовестным подрядчиком. Сейчас фирма по суду проходит процедуру банкротства и ведет судебные разбирательства в качестве истца против подразделения администрации «Служба заказчика Нижнего Тагила».