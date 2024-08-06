Участок Октябрьской революции готовится к открытию в День города в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
В настоящее время дорожные рабочие МУП «Тагилдорстрой» занимаются устройством съездов, примыканий и парковок. Основные работы уже были завершены к вечеру 5 августа.
Планируем до пятницы сделать заезды асфальто-бетонным покрытием, наносить разметку. Остаются работы по газону, перекладке сетей в зеленых зонах, — сообщил директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
По словам директора МУПа, на участке от проспекта Ленина до улицы Циолковского будет сквозное движение. Ранее подрядчик заявлял, что реконструкция объекта ведется опережающими темпами. На прошлой неделе горожан переподключили к новому газовому оборудованию.
С пятницы в Нижнем Тагиле начнется празднование Дня города. К этому дню автомобили уже будут ездить по участку дороги, перекрытому несколько месяцев.
Прежний подрядчик, работающий на объекте, — ООО «Уралстроймонтаж» Алексея Голященко, значительно затянул ремонт. В апреле мэрия Нижнего Тагила в одностороннем порядке расторгла многомиллионный контракт. Позже ФАС признала компанию недобросовестным подрядчиком. Сейчас фирма по суду проходит процедуру банкротства и ведет судебные разбирательства в качестве истца против подразделения администрации «Служба заказчика Нижнего Тагила».