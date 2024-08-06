tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:22

Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

В Екатеринбурге мошенники похитили 5,5 млн рублей у врача и строителя

В Екатеринбурге мошенники похитили 5,5 млн рублей у врача и строителя

6 августа 2024, 07:22
Фото: 1MI
Доверчивые уральцы перевели 5,5 млн рублей на «безопасные счета».

В Екатеринбурге два человека стали жертвами мошенников. Они заставили пострадавших перевести деньги на «безопасные счета». В общей сложности по указке обманщиков уральцы потеряли 5,5 млн рублей.

Врач Свердловского госпиталя ветеранов рассказала, что ей позвонили мошенники и убедили отдать сбережения и оформить кредит почти на 2,5 млн рублей.

Житель Кировского района Екатеринбурга перевел на «безопасные счета» почти на 3,5 млн рублей, сообщают в пресс-службе УВМД Екатеринбурга.

Если вам позвонит «сотрудник ФСБ или МВД», «Пенсионного фонда», «Госуслуг» и т. д., не нужно следовать их указаниям. Сотрудники государственных учреждений никогда не просят данные карт или коды из SMS.

Мошенники объявили «сбор» в соцсетях для пострадавших от взрыва в Тагиле семей
Узнать подробнее
Читайте также:
Подростки аварийно остановили автобус и сбежали без оплаты в поселке под ТагиломВ Свердловской области при ремонте дороги украли почти миллион рублейВ Екатеринбурге мошенник обманул 11 пенсионеров на 3,8 млн рублей: сел на 6 лет
#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Свердловская область#Пенсионеры#Деньги#Мошенничество#Обман#Мошенники#Мошенник#Екатеринбург
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле изберут меру пресечения трем специалистам газовой службы
Сегодня, 07:16
Новые рейсы маршрута «Нижний Тагил — Горноуральский» заработают для пассажиров
Сегодня, 05:23
Участники СВО из Свердловской области получат единовременную выплату в 400 тыс рублей
Сегодня, 05:19
«Водоканал-НТ» и «Тагилэнерго» получили предостережения за плохую воду на Тагилстрое
Сегодня, 05:26
Из-за клещей пострадали 26,8 тысячи жителей Свердловской области
Сегодня, 04:27
В транспортной полиции дали комментарий по поводу давки в Кольцово
Сегодня, 07:56