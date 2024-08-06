В Екатеринбурге мошенники похитили 5,5 млн рублей у врача и строителя

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
В Екатеринбурге два человека стали жертвами мошенников. Они заставили пострадавших перевести деньги на «безопасные счета». В общей сложности по указке обманщиков уральцы потеряли 5,5 млн рублей.
Врач Свердловского госпиталя ветеранов рассказала, что ей позвонили мошенники и убедили отдать сбережения и оформить кредит почти на 2,5 млн рублей.
Житель Кировского района Екатеринбурга перевел на «безопасные счета» почти на 3,5 млн рублей, сообщают в пресс-службе УВМД Екатеринбурга.
Если вам позвонит «сотрудник ФСБ или МВД», «Пенсионного фонда», «Госуслуг» и т. д., не нужно следовать их указаниям. Сотрудники государственных учреждений никогда не просят данные карт или коды из SMS.
Напомним, что 4 августа силовики задержали «курьера», который похитил более миллиона рублей у пенсионеров.