В Екатеринбурге по набережной Дендропарка прогуливалась ондатра

Ондатра — это самый крупный представитель семейства хомяковых, полуводное млекопитающее, которые обитает около пресных водоемов — рек и озер. Мускусные крысы — обладатели удивительного хвоста, который издалека очень похож на змею и равен по длине телу зверька. Его ондатра использует как руль.