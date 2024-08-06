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Posted Сегодня, 16:17

Published Сегодня, 16:17

Modified Сегодня, 16:19

Updated Сегодня, 16:19

Очевидцы заметили ондатру на набережной Дендропарка в Екатеринбурге

В Екатеринбурге по набережной Дендропарка прогуливалась ондатра

6 августа 2024, 16:17
Фото: скрин видео Е1

Очевидцы заметили ондатру на набережной Дендропарка в Екатеринбурге

Екатеринбуржцы, которые гуляли по набережной Дендропарка, заметили на суше ондатру, или мускусную крысу.

Зверек сначала плыл по реке, затем вылез на берег и решил нарвать травы. Е1 опубликовал видео, снятое очевидцами.

Ондатра — это самый крупный представитель семейства хомяковых, полуводное млекопитающее, которые обитает около пресных водоемов — рек и озер. Мускусные крысы — обладатели удивительного хвоста, который издалека очень похож на змею и равен по длине телу зверька. Его ондатра использует как руль.

Встретить мускусную крысу в городе — большая удача. Обычно эти зверьки сторонятся человека и селятся в безлюдных и диких местах.

Ранее в Артемовском Свердловской области засняли кошку с крыльями.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Животные#Река#Екатеринбург#Живая природа
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