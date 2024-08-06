В Екатеринбурге по набережной Дендропарка прогуливалась ондатра

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Зверек сначала плыл по реке, затем вылез на берег и решил нарвать травы. Е1 опубликовал видео, снятое очевидцами.
Ондатра — это самый крупный представитель семейства хомяковых, полуводное млекопитающее, которые обитает около пресных водоемов — рек и озер. Мускусные крысы — обладатели удивительного хвоста, который издалека очень похож на змею и равен по длине телу зверька. Его ондатра использует как руль.
Встретить мускусную крысу в городе — большая удача. Обычно эти зверьки сторонятся человека и селятся в безлюдных и диких местах.
Ранее в Артемовском Свердловской области засняли кошку с крыльями.