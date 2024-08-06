В Екатеринбурге женщина отравилась бледной поганкой

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
Женщину в тяжелом состоянии привезли в областной центр острых отравлений. Медики не успели спасти ей жизнь, сообщает «КП — Екатеринбург».
Выяснилось, что екатеринбурженка по ошибке съела бледную поганку, самый опасный и ядовитый гриб на свете. Яд из гриба не уходит после кулинарной обработки.
Сначала у человека развивается острый гастроэнтерит, симптомы которого могут стихнуть спустя несколько дней, однако затем практически молниеносно развивается острая почечная и печеночная недостаточность, человек гибнет из-за отказа внутренних органов.
По статистике ВОЗ, летальность после употребления бледной поганки составляет в разных странах от 90 до 95%.
В областную детскую больницу в Екатеринбурге с начала грибного сезона поступили уже трое несовершеннолетних с тяжелейшими отравлениями ядовитыми грибами.
Ранее в Свердловской области любители «тихой охоты» нашли редкий съедобный гриб — паутинник фиолетовый.