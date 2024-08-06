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Published Сегодня, 15:51

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Updated Сегодня, 15:53

Жительница Екатеринбурга умерла, попробовав блюдо из бледной поганки

В Екатеринбурге женщина отравилась бледной поганкой

6 августа 2024, 15:51
Фото: 1MI

Жительница Екатеринбурга умерла, попробовав блюдо из бледной поганки

Екатеринбурженка не выжила после употребления в пищу бледной поганки.

Женщину в тяжелом состоянии привезли в областной центр острых отравлений. Медики не успели спасти ей жизнь, сообщает «КП — Екатеринбург».

Выяснилось, что екатеринбурженка по ошибке съела бледную поганку, самый опасный и ядовитый гриб на свете. Яд из гриба не уходит после кулинарной обработки.

Сначала у человека развивается острый гастроэнтерит, симптомы которого могут стихнуть спустя несколько дней, однако затем практически молниеносно развивается острая почечная и печеночная недостаточность, человек гибнет из-за отказа внутренних органов.

По статистике ВОЗ, летальность после употребления бледной поганки составляет в разных странах от 90 до 95%.

В областную детскую больницу в Екатеринбурге с начала грибного сезона поступили уже трое несовершеннолетних с тяжелейшими отравлениями ядовитыми грибами.

Ранее в Свердловской области любители «тихой охоты» нашли редкий съедобный гриб — паутинник фиолетовый.

Грибники нашли редкие деликатесы в лесах Свердловской области
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Здоровье#Отравление#Грибы#Яд#Екатеринбург
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