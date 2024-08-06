В ГИБДД опровергли слух о гибели екатеринбурженки в массовом ДТП

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
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Updated Сегодня, 13:56
5 августа появилась информация о том, что в массовом ДТП под Челябинском погибла сотрудница авиакомпании «Уральские авиалинии». Однако в ГИБДД эту информацию опровергли.
По данным ГИБДД, все погибшие были жителями Челябинской области, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, в результате аварии погибли пять человек. В МЧС сообщили, что в момент ДТП никто не был пристёгнут ремнями безопасности. Из-за сильного повреждения автомобилей, спасателям потребовалась помощь специальных инструментов, чтобы извлечь пострадавших.