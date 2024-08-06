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Published Сегодня, 13:54

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Updated Сегодня, 13:56

В ГИБДД опровергли слух о гибели екатеринбурженки в массовом ДТП

В ГИБДД опровергли слух о гибели екатеринбурженки в массовом ДТП

6 августа 2024, 13:54
Фото: 1MI
В челябинском ГИБДД опровергли информацию о скончавшейся жительнице Екатеринбурга в ДТП.

5 августа появилась информация о том, что в массовом ДТП под Челябинском погибла сотрудница авиакомпании «Уральские авиалинии». Однако в ГИБДД эту информацию опровергли.

По данным ГИБДД, все погибшие были жителями Челябинской области, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, в результате аварии погибли пять человек. В МЧС сообщили, что в момент ДТП никто не был пристёгнут ремнями безопасности. Из-за сильного повреждения автомобилей, спасателям потребовалась помощь специальных инструментов, чтобы извлечь пострадавших.

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#Вадим Бредников#Происшествия#ДТП#Массовое дтп#Погибшие#Погибшие в дтп#Екатеринбург#Авария#Массовая авария
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