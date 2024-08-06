В ГИБДД опровергли слух о гибели екатеринбурженки в массовом ДТП

Напомним, в результате аварии погибли пять человек. В МЧС сообщили, что в момент ДТП никто не был пристёгнут ремнями безопасности. Из-за сильного повреждения автомобилей, спасателям потребовалась помощь специальных инструментов, чтобы извлечь пострадавших.