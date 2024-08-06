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Updated Сегодня, 07:26

В городах Свердловской области обсудили развитие «мусорной» инфраструктуры

В городах Свердловской области обсудили развитие «мусорной» инфраструктуры

6 августа 2024, 07:23
Фото: «Рифей»
В рамках совещаний регионального оператора с руководителями администраций 23 муниципалитетов Свердловской области обсуждались перспективы развития инфраструктуры по обращению с ТКО. Кроме того, были затронуты вопросы, касающиеся оперативной расчистки дорог к контейнерным площадкам в зимнее время.

В ходе рабочих встреч рассматривались и дорожные задачи. В частности, региональному оператору необходимо получать информацию о времени и месте проводимых ремонтных работ, что позволит корректировать график вывоза мусора и избегать переполнения площадок. Для обмена информацией участники провели обновление базы контактов и состава участников рабочих чатов.

Каждый городской округ предоставил планы по модернизации мест накопления твердых коммунальных отходов. На совещании была акцентирована готовность помогать муниципалитетам с приобретением и установкой нового контейнерного оборудования, — подчеркнул исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.

Например, до конца августа 2024 года планируется установка новых баков в Качканаре. В надлежащий вид приведут и уже имеющиеся места для сбора бытовых отходов. 34 из них — стационарные мусоросборники в самом городе, три — в поселке Валериановск и один — на Именновском. Работы будут включать в себя демонтаж старого ограждения и установку нового из профлиста и решетчатого полотна, облицовку некоторых площадок поликарбонатом, покраску металлических поверхностей и залив бетонного основания мусоросборников.

Всего же до конца 2024 года, по сообщению регионального министра ЖКХ, в Свердловской области планируется установить тысячу новых контейнерных площадок. Так, в Нижнем Тагиле будет оборудовано 76, модернизированные объекты появятся в Богдановиче, Каменске-Уральском, Нижней Туре и других городах региона.

По любым вопросам, связанным с вывозом твердых коммунальных отходов, можно связаться с диспетчерской службой регионального оператора по телефону 8-800-234-02-43 ежедневно с 8:00 до 20:00 часов.

В восьми поселках под Нижним Тагилом появились новые контейнерные площадки
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#Анастасия Имамахметова#Нижний Тагил#Каменск-Уральский#Свердловская область#Модернизация#ЖКХ#Богданович#Вывоз мусора#Ремонтные работы#Екатеринбург#Рифей#ТКО#Контейнерные площадки#Твердые коммунальные отходы
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