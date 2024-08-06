В городах Свердловской области обсудили развитие «мусорной» инфраструктуры

Например, до конца августа 2024 года планируется установка новых баков в Качканаре. В надлежащий вид приведут и уже имеющиеся места для сбора бытовых отходов. 34 из них — стационарные мусоросборники в самом городе, три — в поселке Валериановск и один — на Именновском. Работы будут включать в себя демонтаж старого ограждения и установку нового из профлиста и решетчатого полотна, облицовку некоторых площадок поликарбонатом, покраску металлических поверхностей и залив бетонного основания мусоросборников.