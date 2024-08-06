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В Нижнем Тагиле изберут меру пресечения трем специалистам газовой службы

В Нижнем Тагиле изберут меру пресечения трем специалистам газовой службы

6 августа 2024, 07:16
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле в ближайшее время изберут меру пресечения трем специалистам газовой службы, которые были задержаны после обрушения дома.

Мастер и два слесаря-газовщика задержаны по подозрению в некачественном оказании услуг, из-за чего могло произойти обрушение дома в Нижнем Тагиле.

Сейчас с ними проводятся следственные действия. В ближайшие дни всех троих заключат под стражу. 6 августа материалы дела будут переданы в суд для решения вопроса о мере пресечения. Подозреваемым также предъявят обвинения, рассказал старший помощник начальника следкома по Свердловской области Александр Шульга.

Напомним, жилой дом взорвался в Нижнем Тагиле на Вагонке.

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