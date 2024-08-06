В Нижнем Тагиле изберут меру пресечения трем специалистам газовой службы

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Мастер и два слесаря-газовщика задержаны по подозрению в некачественном оказании услуг, из-за чего могло произойти обрушение дома в Нижнем Тагиле.
Сейчас с ними проводятся следственные действия. В ближайшие дни всех троих заключат под стражу. 6 августа материалы дела будут переданы в суд для решения вопроса о мере пресечения. Подозреваемым также предъявят обвинения, рассказал старший помощник начальника следкома по Свердловской области Александр Шульга.
Напомним, жилой дом взорвался в Нижнем Тагиле на Вагонке.