В Нижнем Тагиле простились с мальчиком, который погиб под завалами в Нижнем тагиле

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
В Нижнем Тагиле прошла церемония прощания с семилетним Денисом В., который погиб под обломками рухнувшего дома в Нижнем Тагиле. На похороны пришло около 200 человек. Люди несли игрушки и цветы.
На месте прощания стояли бригады скорой помощи, работали психологи МЧС. Они оказывали помощь людям, которым становилось плохо.
Напомним, что трагедия произошла 1 августа в Нижнем Тагиле. 8 человек все еще находятся в больницах области.