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Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

В Нижнем Тагиле простились с мальчиком, который погиб под завалами в Нижнем тагиле

В Нижнем Тагиле простились с мальчиком, который погиб под завалами в Нижнем тагиле

6 августа 2024, 12:16
Фото: tagilcity.ru
В Нижнем Тагиле прошла церемония прощания с 7-летним Денисом. На похороны пришло 200 человек.

В Нижнем Тагиле прошла церемония прощания с семилетним Денисом В., который погиб под обломками рухнувшего дома в Нижнем Тагиле. На похороны пришло около 200 человек. Люди несли игрушки и цветы.

На месте прощания стояли бригады скорой помощи, работали психологи МЧС. Они оказывали помощь людям, которым становилось плохо.

Напомним, что трагедия произошла 1 августа в Нижнем Тагиле. 8 человек все еще находятся в больницах области.

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