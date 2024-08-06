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Published Сегодня, 12:57

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В Свердловской области решили проблему несдавших ОГЭ школьников

В Свердловской области решили проблему несдавших ОГЭ школьников

6 августа 2024, 12:57
Фото: 1MI
Тысячи школьников не смогли сдать экзамены и получить аттестат. Для этого правительство разработало новый законопроект.

В Свердловской области более 2 тысяч школьников не справились с итоговым экзаменом — ОГЭ, он проводится после 9 класса. Если ученик не сдает экзамен с первого раза, он может его пересдать. Но если и вторая попытка неудачная, то аттестат ученику не выдают.

Губернатор Евгений Куйвашев поручил правительству разработать проект, чтобы не получившие аттестат школьники смогли получить профессиональное обучение. В этом году желающих ребят примут в различные техникумы. Если они закончат обучение, им выдадут аттестат, плюсом они получат профессию, пишет URA.RU.

Напомним, что 31 июля свердловские законодатели приняли решение ограничить продажу энергетиков несовершеннолетним.

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