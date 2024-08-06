В Свердловской области решили проблему несдавших ОГЭ школьников

В Свердловской области более 2 тысяч школьников не справились с итоговым экзаменом — ОГЭ, он проводится после 9 класса. Если ученик не сдает экзамен с первого раза, он может его пересдать. Но если и вторая попытка неудачная, то аттестат ученику не выдают.