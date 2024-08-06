В Свердловской области решили проблему несдавших ОГЭ школьников

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
В Свердловской области более 2 тысяч школьников не справились с итоговым экзаменом — ОГЭ, он проводится после 9 класса. Если ученик не сдает экзамен с первого раза, он может его пересдать. Но если и вторая попытка неудачная, то аттестат ученику не выдают.
Губернатор Евгений Куйвашев поручил правительству разработать проект, чтобы не получившие аттестат школьники смогли получить профессиональное обучение. В этом году желающих ребят примут в различные техникумы. Если они закончат обучение, им выдадут аттестат, плюсом они получат профессию, пишет URA.RU.
Напомним, что 31 июля свердловские законодатели приняли решение ограничить продажу энергетиков несовершеннолетним.