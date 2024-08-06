Вещи засияют удивительной белизной: эти способы хичистки держат в тайне

Самый простой способ справиться с желтым или сероватым налетом на вещах — это хлорный отбеливатель и белизна. Они моментально высветляют ткань, однако пользоваться ими можно лишь в крайних случаях. Эти средства крайне агрессивно действуют на структуру волокон, и при частом использовании ваша любимая футболка просто расползется на нитки. Есть более щадящие средства. Он них рассказывают эксперты «Лизы».