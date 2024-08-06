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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Вещи засияют удивительной белизной: эти способы хичистки держат в тайне

Вещи засияют удивительной белизной: эти способы хичистки держат в тайне

6 августа 2024, 14:05
Фото: Изображение Midjourney
Белые вещи эффектно смотрятся в магазине, однако уже после пары стирок могут утратить хороший вид. Чтобы футболки и блузки засияли, как новые, попробуйте воспользоваться хитростями, которые держат в секрете работники химчисток.

Самый простой способ справиться с желтым или сероватым налетом на вещах — это хлорный отбеливатель и белизна. Они моментально высветляют ткань, однако пользоваться ими можно лишь в крайних случаях. Эти средства крайне агрессивно действуют на структуру волокон, и при частом использовании ваша любимая футболка просто расползется на нитки. Есть более щадящие средства. Он них рассказывают эксперты «Лизы».

Кислородный отбеливатель

Просто, эффективно и можно купить в любом магазине. Кислородные отбеливатели прочно вошли в обиход современных домохозяек и стали их незаменимыми помощниками. Они выводят пятна с ткани и возвращают вещам первоначальный белый оттенок. Подходит практически для всех видов тканей, кроме шерсти и шелка, которые категорически нельзя стирать в теплой воде.

Наливаем в таз 3 литра теплой (почти горячей) воды, высыпаем 1 столовую ложку отбеливателя и замачиваем вещь на два часа. После этого полощем ее и стираем обычным способом. Также 1 столовую ложку кислородного отбеливателя можно добавлять в порошок при машинной стирке. В этом случае вещам потребуется дополнительное полоскание.

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Сода

Незаменимый помощник, который выручает в тысяче разных ситуаций. Подходит пищевая сода и для отбеливания одежды, полотенец и постельного белья. Например, соду можно добавить к порошку при машинной стирке (из расчета 3 столовые ложки на обычную порцию порошка). Белье отстирается гораздо лучше и будет белее, чем обычно.

Детское белье можно постирать так: наливаем в таз 5 литров воды и насыпаем 1 столовую ложку соды, размешиваем и замачиваем на пять часов. Все загрязнения отойдут, после этого вещи можно постирать в машинке.

Постельное белье и полотенца можно прокипятить в содовом растворе. Для этого необходимо сделать раствор из расчета 1 столовая ложка соды на 1 литр воды, добавить необходимое количество порошка, чтобы раствор получился мыльным, довести до кипения и прокипятить в течение получаса на слабом огне. После такой процедуры белье будет достаточно лишь прополоскать.

Фото: tagilcity.ru

Перекись водорода

Еще одно чудо-средство, с помощью которого обыватели и раны лечат, и чистоту в доме наводят. Перекись эффективна для тканей из льна и хлопка, но и для отбеливания синтетики тоже подойдет.

Замачиваем вещи в растворе, который нужно приготовить из расчета 2 столовые ложки средства на 5 литров воды. Оставляем на полчаса и периодически переворачиваем для лучшего воздействия. Затем стираем все обычным способом в машине.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Дом#Одежда#Окружающая среда#Вещи#Стирка#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
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