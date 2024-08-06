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Ветерана охранявшего Сталина признали почетным жителем Екатеринбурга

Ветерана охранявшего Сталина признали почетным жителем Екатеринбурга

6 августа 2024, 09:07
Фото: 1MI
100-летнего охранника Сталина признали почетным жителем Екатеринбурга.

6 августа Жорж Токаев стал почетным гражданином Екатеринбурга — 2024. Депутаты принимали решение на закрытом собрании в думе города.

На статус претендовали и другие жители города. Среди них руководители школ и заводов.

В марте 2024 года Токаеву исполнилось 100 лет. На момент публикации, ветеран является последним из живущих охранников Сталина. Именно он охранял главу СССР на ялтинской конференции.

Напомним, что 29 июля Евгений Куйвашев наградил 1,5 тысячи человек знаком «Ветеран труда».

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#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#Ветеран#Охрана#Награды#Почетный гражданин#Иосиф Сталин#Екатеринбург#Почетный ветеран
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