«Водоканал-НТ» и «Тагилэнерго» получили предостережения за плохую воду на Тагилстрое

Так, специалисты установили, что ООО «Водоканал-НТ» поставлял в жилой дом воду, которая не соответствует гигиеническим требованиям СанПиН. В частности, холодная вода не прошла проверку по органолептическим показателям во время лабораторных испытаний. Цветность воды на Тагилстрое набрала 41 градус цветности при 20 допустимых, а также запах был оценен на 3 балла из 2 допустимых.