«Водоканал-НТ» и «Тагилэнерго» получили предостережения за плохую воду на Тагилстрое

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
На воду со специфическим запахом и цветом пожаловались жители одной из квартир дома №12 по улице Землячки в районе Тагилстроя. К горожанам сразу после жалобы пришли сотрудники Роспотребнадзора и взяли пробы горячей и холодной воды. В обоих случаях результаты были неутешительные.
Так, специалисты установили, что ООО «Водоканал-НТ» поставлял в жилой дом воду, которая не соответствует гигиеническим требованиям СанПиН. В частности, холодная вода не прошла проверку по органолептическим показателям во время лабораторных испытаний. Цветность воды на Тагилстрое набрала 41 градус цветности при 20 допустимых, а также запах был оценен на 3 балла из 2 допустимых.
Горячая вода оказалась по качеству еще хуже. Так, помимо превышения нормативов по цветности (50 градусов цветности) и запаху (4 балла), в воде еще нашли превышение нормативов марганца. Его концентрация составила 0,15 мг/дм3 при норме в 0,1 мг/дм3.
По обоим лабораторным проверкам Роспотребнадзор составил экспертное заключение, а также объявил ресурсоснабжающим компаниям предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований к качеству поставляемой в дома жителей МКД по улице Землячки воды.
Ранее глава Роспотребнадзора по Нижнему Тагила Юрий Бармин заявлял о том, что за последние пять лет качество питьевой воды из водопровода в городе ухудшилось.