Жена задержанного газовщика не верит в вину мужа во взрыве в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
По словам Татьяны, ее муж Александр трудится слесарем газового оборудования. К работе, по ее словам, он относится ответственно. Часто он работает в таких районах, как центр Нижнего Тагила, Вагонка, Старатель, Северный, ГГМ, Кушва и даже в Горноуральском.
Он был 24 июня в этом доме на ревизии. В подъезд, который взорвался, он даже не заходил, там проверял другой человек — девушка). Причина взрыва неизвестна. Просто посадить парня за то, что он даже туда не заходил? — отметила Татьяна.
Женщина просит откликнуться жителей, в уцелевшие подъезды которых он заходил в день проверки. Она отметила, что после проверки Александр успел сходить в отпуск, то есть прошло больше месяца с момента проверки и до взрыва. За этот период жалоб от жильцов на запах газа в подъезде не было, говорит женщина.
Напомним, слесарей задержали 5 августа 2024 года. В настоящее время они находятся под стражей.