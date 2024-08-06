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Жена задержанного газовщика не верит в вину мужа во взрыве в Нижнем Тагиле

Жена задержанного газовщика не верит в вину мужа во взрыве в Нижнем Тагиле

6 августа 2024, 11:46
Фото: tagilcity.ru
Тагильчанка Татьяна А. уверена, что ее супруг — один из задержанных газовщиков — не виновен в трагедии, случившейся в Нижнем Тагиле. Она рассказала, что в день проверки он даже не заходил в подъезд, в котором произошел взрыв.

По словам Татьяны, ее муж Александр трудится слесарем газового оборудования. К работе, по ее словам, он относится ответственно. Часто он работает в таких районах, как центр Нижнего Тагила, Вагонка, Старатель, Северный, ГГМ, Кушва и даже в Горноуральском.

Он был 24 июня в этом доме на ревизии. В подъезд, который взорвался, он даже не заходил, там проверял другой человек — девушка). Причина взрыва неизвестна. Просто посадить парня за то, что он даже туда не заходил? — отметила Татьяна.

Женщина просит откликнуться жителей, в уцелевшие подъезды которых он заходил в день проверки. Она отметила, что после проверки Александр успел сходить в отпуск, то есть прошло больше месяца с момента проверки и до взрыва. За этот период жалоб от жильцов на запах газа в подъезде не было, говорит женщина.

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Напомним, слесарей задержали 5 августа 2024 года. В настоящее время они находятся под стражей.

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