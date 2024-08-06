Жена задержанного газовщика не верит в вину мужа во взрыве в Нижнем Тагиле

Женщина просит откликнуться жителей, в уцелевшие подъезды которых он заходил в день проверки. Она отметила, что после проверки Александр успел сходить в отпуск, то есть прошло больше месяца с момента проверки и до взрыва. За этот период жалоб от жильцов на запах газа в подъезде не было, говорит женщина.