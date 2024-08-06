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Posted Сегодня, 10:37

Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

Журналиста Дмитрия Колезева* из Екатеринбурга заочно приговорили к 7,5 годам тюрьмы

Журналиста Дмитрия Колезева* из Екатеринбурга заочно приговорили к 7,5 годам тюрьмы

6 августа 2024, 10:37
Фото: Изображение Midjourney
Журналист Дмитрий Колезев* из Екатеринбурга осужден на 7,5 лет лишения свободы.

Журналисту вынесли приговор по делу фейков об армии РФ. Также ему запретили вести блоги в интернете в течение трех лет, пишет 66.ру.

В отношении Колезева* было возбуждено уголовное дело из-за видео на его YouTube-канале, выложенные весной 2022 года, где он рассказывал о событиях в Буче.

Напомним, 1 августа 2024 года состоялся обмен американского журналиста Эвана Гершковича и некоторых других политзаключенных на российских заключенных в США. Гершкович был осужден на 16 лет за шпионаж.

*признан иностранным агентом на территории РФ.

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