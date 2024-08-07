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57 мигрантов в Свердловской области отстранили от вождения за отсутствие прав

57 мигрантов в Свердловской области отстранили от вождения за отсутствие прав

7 августа 2024, 11:49
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области 57 мигрантов управляли транспортом, не имея водительских прав. Нарушителей выявили во время рейда, который проводился в конце июля 2024 года.

Было проверено почти 300 мигрантов, которые управляли транспортными средствами. Еще троих отвезли в отделение, чтобы проверить, законно ли они находятся на территории страны, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

Всего проверили более двух тысяч автомобилистов. 625 человек привлекли к ответственности за несоблюдение ПДД. Кроме того, двух таксистов отстранили от вождения за управление в нетрезвом виде.

Напомним, 91 автомобилиста отстранили от вождения в Свердловской области во время рейда.

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