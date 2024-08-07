57 мигрантов в Свердловской области отстранили от вождения за отсутствие прав

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Было проверено почти 300 мигрантов, которые управляли транспортными средствами. Еще троих отвезли в отделение, чтобы проверить, законно ли они находятся на территории страны, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
Всего проверили более двух тысяч автомобилистов. 625 человек привлекли к ответственности за несоблюдение ПДД. Кроме того, двух таксистов отстранили от вождения за управление в нетрезвом виде.
Напомним, 91 автомобилиста отстранили от вождения в Свердловской области во время рейда.