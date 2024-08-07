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Бастрыкин заинтересовался массовой дракой в Екатеринбурге

Бастрыкин заинтересовался массовой дракой в Екатеринбурге

7 августа 2024, 04:39
Фото: 1MI
Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад по делу о массовой драке, которая произошла в Академическом районе в Екатеринбурге.

О том, как было проведено расследование и об обстоятельствах случившегося доложит главе ведомства исполняющий обязанности руководителя регионального Следкома Константин Мирошниченко, рассказали в пресс-службе СК.

Известно, что компания избила молодого человека после того, как он сделал им замечание из-за их шумного поведения во дворе ночью.

Напомним, потасовка произошла 5 августа 2024 года. Один из нападавших держал в руке нож. В полиции устанавливают личности компании, которая набросилась на горожанина.

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