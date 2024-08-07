Бастрыкин заинтересовался массовой дракой в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
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Updated Сегодня, 04:41
О том, как было проведено расследование и об обстоятельствах случившегося доложит главе ведомства исполняющий обязанности руководителя регионального Следкома Константин Мирошниченко, рассказали в пресс-службе СК.
Известно, что компания избила молодого человека после того, как он сделал им замечание из-за их шумного поведения во дворе ночью.
Напомним, потасовка произошла 5 августа 2024 года. Один из нападавших держал в руке нож. В полиции устанавливают личности компании, которая набросилась на горожанина.