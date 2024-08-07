Без смога не обошлось: превышений по выбросам за июль в Нижнем Тагиле не было

Следует вспомнить, что в начале месяца в Свердловской области ввели режим НМУ. Со 2 июля по закону предприятия были обязаны снижать количество выбросов, однако смог от выбросов ЕВРАЗ НТМК накрыл город. Практически ежедневно горожане по собственной инициативе присылали нам свои наблюдения. Подведение итогов по собранным фото и отзывам показало, что почти неделю над городом рассеивались вредные вещества с характерным специфическим запахом. Люди отмечали, что в такие часы невозможно было проветрить квартиру.