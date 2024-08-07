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Posted Сегодня, 06:37

Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

В дни загрязнений в Нижнем Тагиле не нашли превышений по выбросам

Без смога не обошлось: превышений по выбросам за июль в Нижнем Тагиле не было

7 августа 2024, 06:37
Фото: tagilcity.ru

В дни загрязнений в Нижнем Тагиле не нашли превышений по выбросам

По итогам замеров качества воздуха в Нижнем Тагиле за июль «Уральское УГМС» не уловило превышений. Газоанализатор редакции TagilCity.ru также не фиксировал нарушения нормативов. Тем не менее, жители рассказывали о своем плохом самочувствии в дни выбросов.
Сюжет
Выбросы

Согласно официальным данным «Уральского УГМС», ни в один из дней июля в Нижнем Тагиле превышений по веществам-загрязнителям не было. Короткие и длинные замеры, проводимые корреспондентами TagilCity.ru ежедневно на вокзале, также не выявляли нарушения нормативов. Однако эти данные разнятся с тем, что ощущали сами горожане.

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Следует вспомнить, что в начале месяца в Свердловской области ввели режим НМУ. Со 2 июля по закону предприятия были обязаны снижать количество выбросов, однако смог от выбросов ЕВРАЗ НТМК накрыл город. Практически ежедневно горожане по собственной инициативе присылали нам свои наблюдения. Подведение итогов по собранным фото и отзывам показало, что почти неделю над городом рассеивались вредные вещества с характерным специфическим запахом. Люди отмечали, что в такие часы невозможно было проветрить квартиру.

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В прошлом месяце Владимир Путин сделал заявление, обратившись к представителям металлургии. Он призвал управленцев переводить свои предприятия на модернизированное производство, по аналогии тому, что глава государства открыл в начале июля в ДНР, Челябинской и Нижегородской областях. О том, как свердловские промышленники войдут в новые реалии, станет ясно в течение года.

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К концу июля, 23 июля, в Нижнем Тагиле не остался незамеченным густой столб черного дыма на фоне голубого неба. Горожане делились фотографиями и видео этих выбросов с разных ракурсов. В этот день жители Вагонки ощутили неприятный запах. Также на неделе не раз пахло выбросами в центре Нижнего Тагила.

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Месяцем ранее — в июне — веществом месяца стал формальдегид. Он превышал нормативы 10 дней и суммарно более 16 раз.

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Куда жаловаться при выбросах

На TagilCity.ru есть материал о том, куда жаловаться на выбросы в Нижнем Тагиле. Повторно делимся образцами обращений в различные ведомства:

Для того, чтобы ими воспользоваться, нужно сделать копию и редактировать образец, внося свои данные, уже внутри скопированного файла. Делать запрос на редактирование не нужно.

Куда жаловаться на грязный воздух Нижнего Тагила?
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