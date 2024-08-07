Бросился в реку без раздумий: в Серове полицейский спас тонущую 6-летнюю девочку

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
Сотрудник полиции из Серова в четверг, 7 августа, вытащил из реки Кавки тонущую девочку шести лет. Ребенка безуспешно пыталась спасти мать, женщина звала на помощь. О героическом поступке правоохранителя сообщили в пресс-службе свердловского УМВД.
Услышав отчаянные крики, мужчина без раздумий бросился в воду. Девочка к тому моменту совсем обессилела. Ребенка полицейский передал на руки подоспевшим очевидцам.
В июне похожая ситуация произошла в Екатеринбурге, где сотрудник Росгвардии вытащил из воды четырехлетнего мальчика. Малышу повезло, что его спасителем оказался военный врач-невролог — он смог профессионально реанимировать пострадавшего.