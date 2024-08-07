Бросился в реку без раздумий: в Серове полицейский спас тонущую 6-летнюю девочку

Сотрудник полиции из Серова в четверг, 7 августа, вытащил из реки Кавки тонущую девочку шести лет. Ребенка безуспешно пыталась спасти мать, женщина звала на помощь. О героическом поступке правоохранителя сообщили в пресс-службе свердловского УМВД.