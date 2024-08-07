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Свердловский полицейский спас тонущую 6-летнюю девочку

Бросился в реку без раздумий: в Серове полицейский спас тонущую 6-летнюю девочку

7 августа 2024, 16:34

Свердловский полицейский спас тонущую 6-летнюю девочку

Полицейский из Серова вытащил из воды тонущего ребенка.

Сотрудник полиции из Серова в четверг, 7 августа, вытащил из реки Кавки тонущую девочку шести лет. Ребенка безуспешно пыталась спасти мать, женщина звала на помощь. О героическом поступке правоохранителя сообщили в пресс-службе свердловского УМВД.

Фото: пресс-служба ГУ МВД Свердловской области

Услышав отчаянные крики, мужчина без раздумий бросился в воду. Девочка к тому моменту совсем обессилела. Ребенка полицейский передал на руки подоспевшим очевидцам.

В июне похожая ситуация произошла в Екатеринбурге, где сотрудник Росгвардии вытащил из воды четырехлетнего мальчика. Малышу повезло, что его спасителем оказался военный врач-невролог — он смог профессионально реанимировать пострадавшего.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Ребенок#Серов#Полицейский#Спасение утопающего#18+
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