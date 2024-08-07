Девелопер «Донстрой» первым в России установил парящий мост на высоте 50-го этажа

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
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Updated Сегодня, 15:51
Как сообщает www.interfax-russia.ru, один мост уже соединяет крыши второго и третьего корпусов здания на высоте примерно 170 метров. В дальнейшем поднимут на высоту еще пять мостов, которые весят от 50 до 90 тонн. Первый и второй корпуса планируют соединить пешеходными переходами на уровне 26-го этажа, на высоте 86,1 метра. А второй и третий корпуса свяжет парящий мост этажом выше — на уровне 94,2 метра от земли.
Осуществляет проект девелопер «Донстрой», который занимается строительством жилого квартала «Событие» в Раменках. Для монтажа мостовых конструкций применяют технологию подъема пролета, аналогичную той, что используется для вантовых мостов. Ранее ее реализовали для постройки Русского моста во Владивостоке через пролив Босфор Восточный и Большого Обуховского моста в Петербурге. В компании отмечают, что этот метод не нов, но в РФ ранее не приходилось осуществлять его на такой внушительной высоте.
Четвертый квартал «События» представляет собой три 50-этажных здания в футуристическом стиле. Его строительство ведется в рамках реализации крупного проекта комплексного освоения территории в Раменках. «Донстрой» уже построил и сдал здесь 425 тысяч квадратных метров недвижимости: две очереди проекта «Огни» (2 007 квартир), первый и второй кварталы «События» (1 036 квартир), два клубных дома «Река» (269 квартир).
По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, строительство четвертой очереди ЖК — трех корпусов суммарной площадью около 215 тысяч квадратных метров — осуществляется с весны 2022 года. К настоящему моменту уже обустроена кровля стилобата и монолит надземной части двух корпусов. Осуществляется прокладка инженерных систем, реализуются работы по возведению наружных стен, перегородок и фасадов.