Девелопер «Донстрой» первым в России установил парящий мост на высоте 50-го этажа

Как сообщает www.interfax-russia.ru, один мост уже соединяет крыши второго и третьего корпусов здания на высоте примерно 170 метров. В дальнейшем поднимут на высоту еще пять мостов, которые весят от 50 до 90 тонн. Первый и второй корпуса планируют соединить пешеходными переходами на уровне 26-го этажа, на высоте 86,1 метра. А второй и третий корпуса свяжет парящий мост этажом выше — на уровне 94,2 метра от земли.