Девушка в Екатеринбурге отдала мошенника более 1,7 млн рублей

Горожанка следовала данным ей инструкциям и заработала почти сто американских долларов, которые отправила на свой счет. Затем она взяла несколько кредитов, общая сумма которых превысила миллион и перевела на неизвестный счет. Однако вложенные деньги к ней не вернулись, и тогда девушка поняла, что ее обманули.