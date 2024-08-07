Девушка в Екатеринбурге отдала мошенника более 1,7 млн рублей

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Девушка в интернете познакомилась с мужчиной. Он рассказал ей о возможности заработка на бирже, а также сказал, что в этом ей поможет его «родственница». После этого с екатеринбурженкой связалась неизвестная, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
Горожанка следовала данным ей инструкциям и заработала почти сто американских долларов, которые отправила на свой счет. Затем она взяла несколько кредитов, общая сумма которых превысила миллион и перевела на неизвестный счет. Однако вложенные деньги к ней не вернулись, и тогда девушка поняла, что ее обманули.
Напомним, в Ирбите мошенник украл у пенсионеров более миллиона рублей.