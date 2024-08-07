Домашний гель отстирает даже старые жирные пятна: без химии и нудного замачивания

Домашний гель для стирки не только хорошо справляется с самыми сложными загрязнениями, но и безопасен для окружающей среды — ведь в его состав входят только натуральные компоненты. Секретным рецептом поделилась эксперт по домоводству, автор и ведущая тематического Telegram-канала Марина Жукова.