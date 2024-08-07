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Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Эксперт Жукова поделилась рецептом домашнего геля для стирки

Домашний гель отстирает даже старые жирные пятна: без химии и нудного замачивания

7 августа 2024, 10:35
Фото: Изображение Midjourney

Эксперт Жукова поделилась рецептом домашнего геля для стирки

Покупные гели для стирки дорого стоят и вредны для экологии. К тому же они не всегда справляются с застарелыми пятнами. Попробуем приготовить чудо-средство для стирки своими руками из подручных компонентов.

Домашний гель для стирки не только хорошо справляется с самыми сложными загрязнениями, но и безопасен для окружающей среды — ведь в его состав входят только натуральные компоненты. Секретным рецептом поделилась эксперт по домоводству, автор и ведущая тематического Telegram-канала Марина Жукова.

Ингредиенты:

  • кальцинированная сода — 100 г;
  • хозяйственное мыло — 100 г.

Для приготовления геля понадобятся две кастрюли. В одну необходимо налить 3 литра воды, а в другую — 1 литр. В первую емкость высыпаем соду, во вторую — мыло, размешиваем до полного растворения. Далее содержимое кастрюль соединяем, доводим до кипения и варим 1-1,5 минуты. Выключаем и оставляем до полного остывания.

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Раствор должен получиться густым и похожим на желе, то есть иметь гелеобразную структуру.

Гель можно использовать для стирки любых тканей (кроме шерсти и шелка), а также для мытья поверхностей (сантехника, плитка), — советует Марина Жукова.

Его нужно перелить по бутылкам и хранить в холодильнике. Расход домашнего средства для стирки будет больше, чем у обычного геля примерно в два раза, также предупреждает эксперт.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Уборка#Дом#Окружающая среда#Стирка#Дом и сад#КЦ
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