Дурно пахнущую воду желтого цвета в Каменске-Уральском считают нормой

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Жители города неоднократно жаловались на качество воды в своих кранах. Проблема больше всего беспокоила жителей улиц Суворова, Каменской, Кутузова и Победы. Здесь одежда белого цвета после стирки становилась еще грязнее: на ней появлялись грязно-желтые пятна.
На основе жалоб Роспотребнадзор организовал проверку качества воды. Выяснилось, что она соответствует нормам безопасности.
Как сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на ведомство, воду на пути к домам потребителей проверяют в лабораторных условиях трижды.
Ранее «Водоканал-НТ» и «Тагилэнерго» получили предостережения за плохую воду на Тагилстрое.