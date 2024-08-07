Дурно пахнущую воду желтого цвета в Каменске-Уральском считают нормой

Жители города неоднократно жаловались на качество воды в своих кранах. Проблема больше всего беспокоила жителей улиц Суворова, Каменской, Кутузова и Победы. Здесь одежда белого цвета после стирки становилась еще грязнее: на ней появлялись грязно-желтые пятна.