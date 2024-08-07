tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

Дурно пахнущую воду желтого цвета в Каменске-Уральском считают нормой

Дурно пахнущую воду желтого цвета в Каменске-Уральском считают нормой

7 августа 2024, 13:53
Фото: 1MI
Дурно пахнущую воду желтого цвета в Каменске-Уральском считают нормой. Такое заключение сделал Роспотребнадзор после проверки.

Жители города неоднократно жаловались на качество воды в своих кранах. Проблема больше всего беспокоила жителей улиц Суворова, Каменской, Кутузова и Победы. Здесь одежда белого цвета после стирки становилась еще грязнее: на ней появлялись грязно-желтые пятна.

На основе жалоб Роспотребнадзор организовал проверку качества воды. Выяснилось, что она соответствует нормам безопасности.

Как сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на ведомство, воду на пути к домам потребителей проверяют в лабораторных условиях трижды.

Ранее «Водоканал-НТ» и «Тагилэнерго» получили предостережения за плохую воду на Тагилстрое.

Люди в селе под Нижним Тагилом остались без воды и света из-за аварии
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Каменск-Уральский#Экология#Проверка#Вода#Питьевая вода#Екатеринбург
Подпишитесь
Стали известны подробности дела о взрыве дома в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:08
Без смога не обошлось: превышений по выбросам за июль в Нижнем Тагиле не было
Сегодня, 06:37
Начались работы по благоустройству территории по проспекту Строителей в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:50
Учитель из Нижнего Тагила победила в региональном конкурсе школьных спортивных клубов
Сегодня, 11:19
Похолодание ожидается в Свердловской области из-за арктического циклона
Сегодня, 06:58
80 «социальных паспортов» составлено для пострадавших при обрушении дома в Тагиле
Сегодня, 06:53