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Екатеринбургский суд взыскал более полумиллиона рублей с любителя экстремальной езды

Екатеринбургский суд взыскал более полумиллиона рублей с любителя экстремальной езды

7 августа 2024, 06:40
Фото: 1MI
Свердловский областной суд взыскал 600 тысяч за разбитый снегоболотоход.

В апреле 2023 года Денис взял в аренду снегоболотоход у индивидуального предпринимателя всего за 990 рублей. Но во время катания случилось ДТП. Вездеход перевернулся. Пострадал и мужчина, и вездеход.

Из-за того, что мужчины не могли договориться о том, кто кому все-таки будет платить: или Денис за ремонт, или предприниматель за травмы. Они обратились в суд.

По итогу суд обязал Дениса выплатить 600 тысяч за поврежденный снегоболотоход, его такое решение не устроило. Мужчина утверждал, что он пострадал из-за ИП, сообщают в Свердловском областном суде.

Подав апелляцию, мужчина снова столкнулся с непониманием. Но в этот раз суд распорядился частично компенсировать его травмы, назначив ИП штраф в размере 30 тысяч. Однако мужчина все еще должен заплатить 600 тысяч за ремонт техники.

Напомним, что 6 августа стало известно о похищении 2 млн рублей. Вором оказался директор вагона-ресторана.

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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#ДТП#Свердловская область#Суд#Штраф#Индивидуальные предприниматели#Травмы#ИП#Екатеринбург#Авария#Вездеход#Областной суд
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