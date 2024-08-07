Екатеринбургский суд взыскал более полумиллиона рублей с любителя экстремальной езды

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
В апреле 2023 года Денис взял в аренду снегоболотоход у индивидуального предпринимателя всего за 990 рублей. Но во время катания случилось ДТП. Вездеход перевернулся. Пострадал и мужчина, и вездеход.
Из-за того, что мужчины не могли договориться о том, кто кому все-таки будет платить: или Денис за ремонт, или предприниматель за травмы. Они обратились в суд.
По итогу суд обязал Дениса выплатить 600 тысяч за поврежденный снегоболотоход, его такое решение не устроило. Мужчина утверждал, что он пострадал из-за ИП, сообщают в Свердловском областном суде.
Подав апелляцию, мужчина снова столкнулся с непониманием. Но в этот раз суд распорядился частично компенсировать его травмы, назначив ИП штраф в размере 30 тысяч. Однако мужчина все еще должен заплатить 600 тысяч за ремонт техники.
Напомним, что 6 августа стало известно о похищении 2 млн рублей. Вором оказался директор вагона-ресторана.