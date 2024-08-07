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Posted Сегодня, 15:19

Published Сегодня, 15:19

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Updated Сегодня, 15:21

Екатеринбуржец отсудил у работодателя 700 тысяч рублей за ЧП с автопогрузчиком

Екатеринбуржец получит от работодателя 700 тысяч за тяжелую травму и моральный вред

7 августа 2024, 15:19
Фото: Изображение Midjourney

Екатеринбуржец отсудил у работодателя 700 тысяч рублей за ЧП с автопогрузчиком

Житель Екатеринбурга тяжело травмировался при работе с автопогрузчиком, утратил работоспособность, но сумел отсудить крупную сумму денег.

700 тысяч рублей компенсации присудил Чкаловский суд Екатеринбурга за травму сотрудника. Сильные повреждения 59-летний екатеринбуржец получил при работе с автопогрузчиком, проинформировали в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел в январе 2022 года. Рабочий после погрузки оборудования в КАМАЗ встал на вилы автопогрузчика, поскользнулся и упал, после чего его зажало. Его действия в это время никто не контролировал, что является серьезным нарушением охраны труда.

После травмы истец фактически потерял возможность работать. В качестве моральной компенсации с работодателя взыскано 700 тысяч, сумма уже выплачена пострадавшему.

Ранее автопредприятие в Лесном выплатило пострадавшему сотруднику 500 тысяч рублей.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Прокуратура#Суд#Иск#Екатеринбург#Моральная компенсация
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