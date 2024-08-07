Екатеринбуржец получит от работодателя 700 тысяч за тяжелую травму и моральный вред

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
700 тысяч рублей компенсации присудил Чкаловский суд Екатеринбурга за травму сотрудника. Сильные повреждения 59-летний екатеринбуржец получил при работе с автопогрузчиком, проинформировали в пресс-службе областной прокуратуры.
Инцидент произошел в январе 2022 года. Рабочий после погрузки оборудования в КАМАЗ встал на вилы автопогрузчика, поскользнулся и упал, после чего его зажало. Его действия в это время никто не контролировал, что является серьезным нарушением охраны труда.
После травмы истец фактически потерял возможность работать. В качестве моральной компенсации с работодателя взыскано 700 тысяч, сумма уже выплачена пострадавшему.
Ранее автопредприятие в Лесном выплатило пострадавшему сотруднику 500 тысяч рублей.