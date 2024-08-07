Фитофтора уничтожает урожай картошки: можно ли есть зараженные клубни

Главный вопрос, который тревожит всех дачников, можно ли как-то спасти урожай. И здесь есть хорошая новость, уверяет Алексей Володихин. Фитофтора неопасна для человека, поэтому пораженные клубни можно есть: вид у них не очень, но на вкус эти пятна никак не влияют.