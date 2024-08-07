Фитофтора уничтожает урожай картошки: можно ли есть зараженные клубни

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Фитофтороз вызывает микроскопический грибок, который паразитирует на растениях семейства пасленовых. Заболеванию помимо картофеля подвержены томаты, баклажаны и перцы. Сначала желто-коричневые пятна появляются на нижних листьях растений. Затем зараза быстро охватывает все растение. У картошки фитофтора поражает и листья, и побеги, и клубни, говорит эксперт Telegram-канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы», профессиональный агроном Алексей Володихин.
На клубнях образуются вдавленные бурые или свинцово-серые пятна, а в мякоти под ними на срезе хорошо видны коричневые языки-подтеки, — отмечает эксперт.
Главный вопрос, который тревожит всех дачников, можно ли как-то спасти урожай. И здесь есть хорошая новость, уверяет Алексей Володихин. Фитофтора неопасна для человека, поэтому пораженные клубни можно есть: вид у них не очень, но на вкус эти пятна никак не влияют.
А вот хранить больную картошку нужно особым образом, чтобы она не перезаражала здоровые клубни. Температура воздуха в погребе должна быть очень низкой: от 0 до -2 градусов. Если нет возможности обеспечить такие условия хранения, то зараженную часть урожая необходимо как можно быстрее съесть.
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