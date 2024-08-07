Где и как ограничат движение транспорта и парковку в Тагиле на День города

Напомним, что из-за трагической гибели людей при взрыве дома в Нижнем Тагиле в четверг, 1 августа, некоторые мероприятия Дня города были отменены. В частности, не будет традиционного салюта. Изменится и репертуар хедлайнера мероприятия Александра Маршала.