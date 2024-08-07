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Published Сегодня, 16:10

Modified Сегодня, 16:12

Updated Сегодня, 16:12

В мэрии Тагила рассказали об ограничениях движения и парковки на День города

Где и как ограничат движение транспорта и парковку в Тагиле на День города

7 августа 2024, 16:10
Фото: 1MI

В мэрии Тагила рассказали об ограничениях движения и парковки на День города

В Нижнем Тагиле 9 и 10 августа власти вводят частичные ограничения на движение транспорта. Также в некоторых районах будет действовать запрет на парковку.

В День города в Тагиле вводятся ограничения на движение транспорта на отдельных улицах, информирует пресс-служба мэрии.

Ограничения начнут действовать с пятницы, 9 августа.

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Ограничения по парковке в отдельных районах будут действовать с 8 по 11 августа.

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Напомним, что из-за трагической гибели людей при взрыве дома в Нижнем Тагиле в четверг, 1 августа, некоторые мероприятия Дня города были отменены. В частности, не будет традиционного салюта. Изменится и репертуар хедлайнера мероприятия Александра Маршала.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Транспорт#Нижний Тагил#Парковка#День города#Мэрия#Ограничения#Екатеринбург
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