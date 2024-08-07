Где и как ограничат движение транспорта и парковку в Тагиле на День города

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
В День города в Тагиле вводятся ограничения на движение транспорта на отдельных улицах, информирует пресс-служба мэрии.
Ограничения начнут действовать с пятницы, 9 августа.
Ограничения по парковке в отдельных районах будут действовать с 8 по 11 августа.
Напомним, что из-за трагической гибели людей при взрыве дома в Нижнем Тагиле в четверг, 1 августа, некоторые мероприятия Дня города были отменены. В частности, не будет традиционного салюта. Изменится и репертуар хедлайнера мероприятия Александра Маршала.