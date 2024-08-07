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Published Сегодня, 09:47

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Updated Сегодня, 14:49

ГИБДД предупредила тюменцев об опасности на трассах

7 августа 2024, 09:47
На трассах региона зафиксирована плохая видимость из-за тумана. Об этом предупредили в ГИБДД области.
«Из-за тумана на автодорогах плохая видимость. Госавтоинспекция рекомендует снизить скорость и увеличить дистанцию», — сообщили в ведомстве.

В ГИБДД также призвали участников дорожного движения быть внимательными, особенно на дорогах со сложным рельефом, пишет uralpolit.ru. Кроме того, наряды ДПС заявили, что на 167-м километре автодороги Тюмень-Омск в Омутинском районе, а также 217-м километре в Голышмановском городском округе видимость составляет 50-100 метров.

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