ГИБДД предупредила тюменцев об опасности на трассах

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
«Из-за тумана на автодорогах плохая видимость. Госавтоинспекция рекомендует снизить скорость и увеличить дистанцию», — сообщили в ведомстве.
В ГИБДД также призвали участников дорожного движения быть внимательными, особенно на дорогах со сложным рельефом, пишет uralpolit.ru. Кроме того, наряды ДПС заявили, что на 167-м километре автодороги Тюмень-Омск в Омутинском районе, а также 217-м километре в Голышмановском городском округе видимость составляет 50-100 метров.