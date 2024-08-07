ГИБДД предупредила тюменцев об опасности на трассах

В ГИБДД также призвали участников дорожного движения быть внимательными, особенно на дорогах со сложным рельефом, пишет uralpolit.ru. Кроме того, наряды ДПС заявили, что на 167-м километре автодороги Тюмень-Омск в Омутинском районе, а также 217-м километре в Голышмановском городском округе видимость составляет 50-100 метров.