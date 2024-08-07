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Updated Сегодня, 13:20

Глава Крыма обсудил с главой РЭО ход создания экотехнопарков в регионе

Глава Крыма обсудил с главой РЭО ход создания экотехнопарков в регионе

7 августа 2024, 13:20
Фото: 1MI
Площадки строительства экотехнопарков в Крыму посетила делегация Российского экологического оператора во главе с гендиректором Денисом Буцаевым.

Всего на территории региона возводятся два объекта обращения с отходами — в Сакском районе мощностью 200 тысяч в год, и в Белогорском районе мощностью 500 тысяч в год.

Денис Буцаев обсудил ход строительства объектов с главой региона Сергеем Аксеновым. Он также рассказал, что экотехнопарки смогут обрабатывать суммарно 700 тонн ТКО в год и создадут более 500 рабочих мест. Об этом пишет сайт newsnn.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал, что сегодня существует некоторое отставание от графика строительных работ, но оно является прогнозируемым. Он также поблагодарил Дениса Буцаева за поддержку в создании таких крупных объектов, которые призваны улучшить ситуацию с экологией в регионе.

В рамках реализации проекта «Экономика замкнутого цикла» по всей России запущено строительство подобных экопромышленных парков. В перспективе в каждом федеральном округе будет как минимум по одной такой площадке.

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