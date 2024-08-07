Командира самолета, который наехал на техника в Екатеринбурге, понизили в должности

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
Комиссия выяснила, что экипаж самолета отвлекся на приземляющийся борт из Санкт-Петербурга. Из-за этого экипаж забыл о технике, который стоял прямо под кабиной, возле переднего шасси, самолет тронулся и совершил наезд на него.
После наезда экипаж судна услышал крики и сразу вызвал скорую помощь.
Командир и второй пилот были отстранены от полетов после данного инцидента.
Однако, после окончания проверки экипажу было разрешено вернуться к работе. Для этого им потребовалось пройти множество инструктажей, переобучение и беседы с психологом. При этом командир самолета был понижен до второго пилота.
Напомним, что наезд на техника произошел 19 мая. Сейчас молодой человек находится в стабильном состоянии, но из-за полученных травм ему пришлось ампутировать ногу.