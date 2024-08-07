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Командира самолета, который наехал на техника в Екатеринбурге, понизили в должности

Командира самолета, который наехал на техника в Екатеринбурге, понизили в должности

7 августа 2024, 06:58
Фото: 1MI
После наезда на техника в аэропорту Екатеринбурга Росавиация провела тщательную проверку.

Комиссия выяснила, что экипаж самолета отвлекся на приземляющийся борт из Санкт-Петербурга. Из-за этого экипаж забыл о технике, который стоял прямо под кабиной, возле переднего шасси, самолет тронулся и совершил наезд на него.

После наезда экипаж судна услышал крики и сразу вызвал скорую помощь.

Командир и второй пилот были отстранены от полетов после данного инцидента.

Однако, после окончания проверки экипажу было разрешено вернуться к работе. Для этого им потребовалось пройти множество инструктажей, переобучение и беседы с психологом. При этом командир самолета был понижен до второго пилота.

Напомним, что наезд на техника произошел 19 мая. Сейчас молодой человек находится в стабильном состоянии, но из-за полученных травм ему пришлось ампутировать ногу.

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